Bình Định đề xuất thí điểm taxi bay

Cho rằng taxi bay eVTOL độc đáo, đột phá và tăng trải nghiệm du khách, Bình Định đề xuất Bộ Giao thông Vận tải thí điểm ở tỉnh này.

Ngày 29/10, UBND Bình Định đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét, báo cáo và kiến nghị Thủ tướng cho chủ trương xây dựng đề án thí điểm taxi bay ở tỉnh.

Taxi bay của công ty EHang chở khách ở Trung Quốc. Ảnh: Ehang

Taxi bay eVTOL (electric vertical take - off and landing) là máy bay cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng, chạy bằng điện, chở được 4-5 người. Theo UBND tỉnh Bình Định, đây là phương tiện vận chuyển lý tưởng để khách tham quan, du lịch có thể quan sát, ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên từ trên cao.

Lãnh đạo tỉnh cũng đánh giá phương thức vận tải này "xanh, mới lạ, độc đáo", có tính đột phá, giúp di chuyển dễ dàng và không phát thải các chất gây hại như xe, tàu... Những ưu điểm này phù hợp với nhu cầu phát triển du lịch của Bình Định và phù hợp mục tiêu phát triển bền vững.

Với những phân tích trên, UBND tỉnh Bình Định cho rằng cần kế hoạch thử nghiệm, xây hành lang pháp lý và lộ trình thí điểm để đưa loại hình này khai thác chính thức.

Khái niệm eVTOL lần đầu nổi lên năm 2009 khi video về mẫu máy bay Puffin của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) lan truyền rộng rãi. Những năm gần đây, một số nước nghiên cứu phát triển loại phương tiện này để ứng dụng vào vận tải như: Trung Quốc, Mỹ, Đức, Anh, Singapore, Hàn Quốc.

Tờ Economist hồi tháng 6 đánh giá Trung Quốc phát triển loại hình taxi bay nhanh hơn các nước khác. Cuối năm 2023, Cục Hàng không Dân sự nước này cấp phép cho taxi bay EH216-S của công ty EHang. Tháng 7 vừa qua, EHang đã giao 10 chiếc cho một công ty du lịch vận hành. Công ty đã hợp tác với đối tác ở Hong Kong, Macau và các thành phố khác của Trung Quốc để thúc đẩy ứng dụng phương tiện trên. Công ty taxi bay này đã đưa phương tiện trình diễn ở UAE.

Phạm Linh