Tôi chấp nhận rủi ro bị trộm hơn là cháy nhà

Ngay từ khi xây nhà, tôi ưu tiên xây lối thoát hiểm hơn là làm rào chắn kiên cố chống trộm.

Tôi nhớ một vụ cháy tiệm bánh nhiều năm trước: Căn nhà bị rào kín, cháy lớn lúc nửa đêm khiến những người bên trong không thể thoát ra, còn hàng xóm dù ở rất gần cũng bất lực.

Những bi kịch như vậy vẫn xảy ra, hằng năm. Ám ảnh từ những vụ việc như vậy, nên lúc xây nhà cửa, tôi luôn ưu tiên việc thoát hiểm, các hướng thoát khi có cháy.

Ban công tôi để mặt thoáng tự nhiên. Sân thượng cũng vậy. Tôi không cần phải tốn tiền rào sắt kiên cố. Tôi biết rõ, thêm nhiều rào chắn, song sắt ở cổng, lan can thì giảm nguy cơ trộm cắp, xâm nhập.

Nhưng ngược lại, càng rào chắn thì càng nhốt mình lúc nguy cấp, khó thoát ra ngoài. Một khi bà hỏa viếng thì thời gian chỉ tính bằng vài phút.

Khi ngôi nhà bị lửa và khói bao vây, những song sắt kiên cố chống trộm bỗng biến thành những song sắt của nhà tù, biến căn nhà thành cái bẫy không lối thoát mà chính tay chúng ta đã tự tạo ra.

Tham gia các khóa học tập huấn phòng cháy chữa cháy, tôi hiểu tốc độ lan của lửa và khói cực kỳ kinh khủng. Chúng ta rất khó đủ thời gian để xoay sở, nếu không có lối thoát hiểm đã chuẩn bị và xác định từ trước.

Vì vậy, nếu đã chuẩn bị từ trước khi xây dựng nhà đất, thay vì chỉ nghĩ đến trộm cắp, chúng ta cũng nên thiết kế lối thoát hiểm là khoản bảo hiểm tính mạng bắt buộc, ngay từ khi đặt viên gạch đầu tiên.

Nếu mất tài sản vì trộm, chúng ta còn cơ hội làm lại. Nhưng khi mất vài phút vàng để phá rào chắn trong đám cháy, cái giá phải trả là mạng sống của cả gia đình, một mất mát không bao giờ có thể bù đắp.

An Truong Hoang