Bill Gates 'soi' nhân viên thời đầu thế nào

Tỷ phú Mỹ Bill Gates kể trong những ngày đầu thành lập Microsoft, ông luôn muốn kiểm soát nhân viên mọi lúc.

"Khi bằng tuổi các bạn, tôi không tin vào các kỳ nghỉ", Gates nói với sinh viên trong lễ tốt nghiệp tại Đại học Bắc Arizona cuối tuần trước. "Tôi không tin vào những ngày cuối tuần. Tôi ép mọi người quanh mình làm việc rất nhiều giờ".

Tỷ phú Mỹ nói khi thành lập Microsoft, ông không hiểu tầm quan trọng của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Do đó, ông thường theo dõi nhân viên nào về sớm hoặc về muộn từ cửa sổ văn phòng của mình - vị trí có thể nhìn ra bãi đậu xe dễ dàng.

Nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen cũng từng kể về cách kiểm soát nhân viên gắt gao mà Gates áp dụng. "Microsoft là môi trường căng thẳng, bởi Bill khiến những người khác cảm thấy họ không khác gì đang lái xe trên cao tốc", Allen nói với Vanity Fair năm 2011.

Tỷ phú Mỹ Bill Gates. Ảnh: Bloomberg

Trong hồi ký Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire (Tham vọng lớn lao và quá trình hình thành đế chế), hai tác giả James Wallace và Jim Erickson cho biết Gates thường gửi "những bức thư lửa" vào nửa đêm tới nhân viên.

"Khi ở Microsoft, tôi rất khó tính với những người tôi làm việc cùng", Gates kể trên blog năm 2019. "Một số trong đó thành công, nhưng tôi chắc chắn không ít nhân viên đã bị vượt quá giới hạn". Năm 2016, ông chia sẻ trên BBC rằng ông từng bị ám ảnh bởi công việc. "Tôi khá cuồng việc, làm cả cuối tuần và không quan tâm các kỳ nghỉ", ông nói khi đó.

Trong bài phát biểu ở Đại học Bắc Arizona, ông nhắc lại câu chuyện trên và xem đây là sai lầm của ông thời trẻ. "Đừng đợi lâu như tôi mới rút ra bài học này", tỷ phú nói. "Hãy dành thời gian để nuôi dưỡng các mối quan hệ, để ăn mừng thành công và để phục hồi cơ thể sau thời gian vất vả. Hãy nghỉ ngơi khi cần và hãy thoải mái với người xung quanh", ông nói.

Bill Gates khuyên sinh viên và người mới ra trường dành thời gian đánh giá lại các quyết định của họ trong suốt cuộc đời và sẵn sàng tiếp tục học tập ngay cả khi không còn ngồi trên giảng đường. "Bạn không phải kẻ lười biếng nếu biết tiết chế sự lười biếng của mình", Gates nói.

Tỷ phú Mỹ cũng cho rằng sinh viên hiện có nhiều cơ hội lớn để phát triển, đặc biệt lĩnh vực AI. Ông kỳ vọng công nghệ mới nổi sẽ giúp mọi người kiếm sống bằng cách tạo ra sự khác biệt, từ đó đóng góp các giá trị cho xã hội.

Bảo Lâm (theo Business Insider)