Biểu tình trên thảm đỏ LHP Cannes

Pháp12 phụ nữ mang theo bom khói, biểu ngữ, xông vào thảm đỏ LHP Cannes 2022 để biểu tình chống bạo lực đối với nữ giới.

Theo Guardian, ngày 22/5, những người biểu tình cùng mặc đồ đen, cầm tấm biển in tên 129 phụ nữ bị giết tại Pháp, tính từ liên hoan phim năm ngoái đến nay. Nguồn tin địa phương cho biết hầu hết thành viên trong nhóm thuộc tổ chức nữ quyền Les Colleuses. Các nhân viên an ninh không can thiệp, để nhiều người ghi hình, chụp ảnh sự việc.

Nhóm phụ nữ biểu tình tại thảm đỏ Cannes 22/5 Nhóm phụ nữ biểu tình tại thảm đỏ LHP Cannes hôm 22/5. Video: Guardian

Buổi biểu tình diễn ra trước khi êkíp Holy Spider lên thảm đỏ. Tác phẩm là phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Iran Ali Abbasi, người từng thắng giải Un Certain Regard tại LHP Cannes năm 2018. Phim kể về một gã đàn ông cuồng tín tên Saeed. Anh ta tin bản thân được đấng tối cao trao nhiệm vụ "làm sạch" thành phố Mashhad bằng cách giết những cô gái bán hoa. Kịch bản lấy cảm hứng từ Saeed Hanaei, tội phạm có thật từng giết khoảng 16 phụ nữ ở Mashhad, Iran. Tác phẩm thuộc nhóm 21 phim tranh giải Cành Cọ Vàng 2022.

Nhiều nhóm nữ quyền chọn LHP Cannes 2022 để thực hiện các buổi biểu tình. Hôm 20/5, một phụ nữ cũng xông vào thảm đỏ trước buổi công chiếu phim Three Thousand Years of Longing. Cô không mặc quần áo và dùng sơn vẽ lên cơ thể cụm từ: "Ngừng hiếp dâm chúng tôi", nhằm phản đối các hành động tấn công tình dục phụ nữ tại những nơi đang diễn ra chiến tranh, xung đột.

Nhân viên anh ninh LHP Cannes 2022 khống chế một phụ nữ khỏa thân biểu tình trên thảm đỏ hôm 20/5. Ảnh: AP

LHP Cannes 2022 diễn ra từ ngày 17 đến 28/5 tại Pháp, tài tử Vincent Lindon làm trưởng ban giám khảo. 21 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia tranh giải Cành Cọ Vàng.

Đạt Phan (theo Guardian)