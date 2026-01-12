Biểu tình ở nhiều nơi khắp nước Mỹ phản đối ICE

Người biểu tình đổ xuống đường phố thủ đô Washington, phản đối các chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn của ICE, cho rằng hoạt động này đang gieo rắc sợ hãi cho người dân Mỹ.

Các đơn vị tổ chức cho biết hơn 1.000 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ để phản đối hoạt động truy quét nhập cư của ICE.