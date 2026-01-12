Thứ ba, 13/1/2026
Biểu tình ở nhiều nơi khắp nước Mỹ phản đối ICE

Các cuộc biểu tình phản đối ICE diễn ra khắp nước Mỹ, sau khi đặc vụ truy quét nhập cư bắn chết người phụ nữ ở Minneapolis.

Các cuộc tuần hành, biểu tình phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bùng phát trên khắp nước Mỹ cuối tuần qua, sau vụ nhân viên ICE Jonathan Ross bắn chết nữ tài xế Renee Good ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota hôm 7/1.

Người dân ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, cầm theo biểu ngữ phản đối ICE và đòi công lý cho nữ tài xế Good.

Người biểu tình đổ xuống đường phố thủ đô Washington, phản đối các chiến dịch truy quét nhập cư quy mô lớn của ICE, cho rằng hoạt động này đang gieo rắc sợ hãi cho người dân Mỹ.

Các đơn vị tổ chức cho biết hơn 1.000 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ để phản đối hoạt động truy quét nhập cư của ICE.

Người dân thành phố Seattle, bang Washington giơ cao biểu ngữ yêu cầu ICE rời khỏi thành phố.

"Không thể tin nổi lực lượng ICE của chúng ta lại bắn một người phụ nữ để tự vệ. Điều ấy thật vô lý", người biểu tình Alex Vega nói.

Tại thành phố Minneapolis, hàng nghìn người bất chấp lạnh giá đổ xuống đường phố, tụ tập trong công viên và bên ngoài các tòa nhà liên bang, liên tục hô vang tên Good.

Người biểu tình còn tập trung tại điểm tưởng niệm Good, đặt nến và vòng hoa bày tỏ sự thương tiếc với cô.

Người phụ nữ ở Minneapolis giơ cao biểu ngữ "ICE không được chào đón ở đây".

Drew Lenzmeier, 30 tuổi, cho biết anh tham gia cuộc biểu tình ở Minneapolis vì cảm thấy "các quyền cơ bản của chúng ta đang bị tước đoạt". "Đã tới lúc phải chấm dứt điều này", Lenzmeier nói.

Tại Los Angeles, nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình.

Người biểu tình Mỹ hô vang các khẩu hiệu phản đối hoạt động của ICE ở Minneapolis, bang Minnesota. Video: X/Suppressed News

Một người biểu tình cầm tấm biển có dòng chữ "Chúng ta đều là người nhập cư" để phản đối chiến dịch truy quét của ICE.

Lời kêu gọi biểu tình được khuếch đại bởi phong trào "No Kings", mạng lưới tổ chức cánh tả đứng sau những cuộc tuần hành trên toàn quốc nhằm phản đối Tổng thống Donald Trump từ năm ngoái.

Người dân ở thành phố Kansas, bang Missouri cũng kéo xuống đường biểu tình phản đối ICE và bày tỏ thương tiếc với Good.

Người biểu tình ở Minneapolis thể hiện nỗi bất bình trước các nhân viên an ninh và đặc vụ ICE.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã cảnh báo người biểu tình sẽ phạm tội nếu có "hành vi bạo lực cản trở, chống lại lực lượng hành pháp".

Các đặc vụ liên bang bắt một người biểu tình bên ngoài cơ sở của ICE ở Minneapolis.

Theo Bộ trưởng Noem, hàng trăm sĩ quan được điều động bổ sung tới Minneapolis vào ngày 11-12/1, để giúp các nhân viên nhập cư đang thực thi nhiệm vụ tại đây "có thể an toàn làm việc".

Reuters dẫn số liệu cho biết chỉ riêng ở Minneapolis, hàng chục nghìn người đã tham gia biểu tình phản đối ICE cuối tuần qua.

Ảnh: AP, AFP, Reuters

