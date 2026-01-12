Mỹ điều thêm hàng trăm đặc vụ đến Minneapolis sau vụ nổ súng chết người

Hàng trăm đặc vụ liên bang Mỹ được điều đến Minneapolis, sau vụ nữ tài xế bị thành viên ICE bắn chết dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình.

"Chúng tôi sẽ điều động thêm nhiều đặc vụ trong hôm nay và ngày mai. Sẽ có thêm hàng trăm người để đảm bảo đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Tuần tra Biên giới đang làm việc tại Minneapolis có thể thực thi nhiệm vụ một cách an toàn", Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem thông báo hôm 11/1.

Theo bà, người biểu tình sẽ phạm tội nếu có "hành vi bạo lực chống lại lực lượng chấp pháp, cản trở hoạt động của chúng tôi" và họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hậu quả đã gây ra.

Động thái của chính quyền liên bang Mỹ diễn ra khi các cuộc biểu tình đang diễn ra ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, và nhiều thành phố khác trên khắp đất nước sau vụ đặc vụ ICE Jonathan Ross bắn chết nữ tài xế Renee Good ngày 7/1.

Đặc vụ Tuần tra Biên giới Mỹ khống chế người biểu tình ở Minneapolis, bang Minnesota ngày 11/1. Ảnh: AFP

Lời kêu gọi biểu tình được khuếch đại bởi phong trào "No Kings", mạng lưới tổ chức cánh tả đứng sau những cuộc tuần hành trên toàn quốc nhằm phản đối Tổng thống Donald Trump từ năm ngoái. Các nhà tổ chức cho biết hơn 1.000 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ để phản đối hoạt động truy quét nhập cư của ICE.

Bà Noem lặp lại quan điểm cho rằng hành động của Good là "khủng bố nội địa" và đặc vụ ICE chỉ nổ súng để tự vệ.

Nhiều quan chức đảng Dân chủ, trong đó có Thống đốc Minnesota Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey, kịch liệt phản bác luận điểm này. Theo họ, video hiện trường cho thấy Good đã đánh lái rời đi và không gây ra mối đe dọa nào đến tính mạng của đặc vụ ICE.

Khi truyền thông chất vấn làm thế nào có thể đưa ra những tuyên bố dứt khoát như vậy trong khi cuộc điều tra mới chỉ bắt đầu, Bộ trưởng Noem vẫn khẳng định bà và chính quyền đã đúng. "Tại sao chúng ta phải tranh cãi với một Tổng thống đang nỗ lực để bảo vệ sự an toàn cho người dân?", bà cho hay.

Bà Noem cũng cáo buộc đảng Dân chủ kích động bạo lực nhằm vào đặc vụ cơ quan di trú.

"Xét đến những gì Thống đốc Walz và Thị trưởng Frey nói, có thể thấy họ đã chính trị hóa quá mức và phát biểu không phù hợp về tình hình thực tế tại thành phố. Họ kích động dư luận, khuyến khích hành vi phá hoại và bạo lực mà chúng ta chứng kiến ở Minneapolis trong vài ngày qua", bà nhấn mạnh.

Người biểu tình kêu gọi mở cuộc điều tra toàn diện về tình huống dẫn đến vụ nổ súng. Giới chức Minnesota ngày 9/1 thông báo tự mở cuộc điều tra hình sự, cáo buộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từ chối hợp tác với các điều tra viên của bang.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)