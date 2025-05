Biểu hiện của tiêu xương hàm và cách phòng ngừa

Người bệnh có thể nhận biết qua một số dấu hiệu như xương tại vị trí mất răng bị lõm sâu, xoang hàm bị hạ thấp, cấu trúc gương mặt biến dạng, nướu sưng đỏ...

Tiêu xương hàm (tiêu xương răng) là hiện tượng phần xương nâng đỡ chân răng bị suy giảm cả chiều cao, thể tích, mật độ và số lượng xương. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này thường là do viêm nha chu kéo dài hoặc mất răng lâu năm nhưng không cấy ghép Implant để phục hồi lại răng đã mất.

Cụ thể, mất răng lâu ngày làm cho xương hàm không được kích thích từ lực nhai nên dần tiêu biến. Viêm nha chu khiến mô nướu và xương quanh răng bị phá hủy do vi khuẩn. Nếu không điều trị kịp thời, viêm nha chu sẽ làm tụt nướu, hình thành túi nha chu và dẫn đến tiêu xương ổ răng. Hay người mất răng chọn làm cầu răng sứ, đeo hàm giả tháo lắp do giá trồng răng Implant khá cao. Theo Bác sĩ Mai Hồng Thái, Phó giám đốc chuyên môn tại Nha khoa I-Dent, các phương pháp này không thay thế được chân răng thật nên không ngăn được tiêu xương, thậm chí còn đẩy nhanh quá trình tiêu xương do lực nhai không được truyền xuống xương hàm.

Biểu hiện của tiêu xương hàm

Tiêu xương hàm thường diễn ra âm thầm nên khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, người bệnh có thể nhận biết qua một số dấu hiệu sau: xương tại vị trí mất răng bị lõm sâu, kích thước xương hàm thay đổi rõ rệt; xoang hàm bị hạ thấp, đặc biệt ở vùng răng hàm trên; cấu trúc gương mặt biến dạng, má hóp, da chảy xệ, khiến khuôn mặt trông già hơn. Bên cạnh đó là các biểu hiện như nướu sưng đỏ, chảy máu, dễ viêm nhiễm; tụt lợi, răng trông dài hơn bình thường và dễ ê buốt; răng lung lay, giảm lực nhai, đau khi ăn uống.

"Sau khoảng 3 tháng từ khi mất răng, mật độ xương hàm bắt đầu suy giảm rõ rệt. Trong vòng 6 tháng kế tiếp, có đến 25 - 30% xương tại vị trí mất răng bị tiêu biến và sau khoảng 3 năm, lượng xương tiêu hao có thể lên đến 60%. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ khuôn mặt, chức năng ăn nhai và gây khó khăn cho việc trồng răng Implant sau này", bác sĩ Mai Hồng Thái chia sẻ.

Tình trạng tiêu xương răng. Ảnh: Freepik

Cũng theo bác sĩ Thái, nếu nhận thấy các biểu hiện trên, bạn nên đến cơ sở nha khoa uy tín để được kiểm tra tình trạng tiêu xương răng và có hướng điều trị phù hợp. Thông thường, trồng implant sẽ là giải pháp được bác sĩ khuyến nghị để ngăn ngừa và khắc phục tình trạng này.

Các dạng tiêu xương hàm thường gặp

Tiêu xương hàm do mất răng được chia thành nhiều dạng khác nhau, bao gồm: tiêu xương theo chiều ngang (xương hàm bị thu hẹp chiều rộng, gây lệch răng lân cận và ảnh hưởng đến thẩm mỹ); tiêu xương theo chiều dọc (xương dưới nướu bị tiêu sâu tạo lõm trống, kèm theo hiện tượng co nướu); tiêu xương vùng xoang (mất răng hàm trên khiến đáy xoang bị hạ thấp, khoang xoang mở rộng dần); tiêu xương toàn hàm (xảy ra khi mất nhiều răng, khiến khuôn mặt lõm, da chảy xệ và lão hóa nhanh); giảm chiều cao xương hàm (ảnh hưởng đến ống thần kinh dưới xương hàm, gây khó khăn khi trồng răng Implant).

Theo bác sĩ Thái, tiêu xương hàm nếu không can thiệp kịp thời có thể gây ra nhiều hệ lụy như xương hàm tiêu biến làm nướu tụt, mô mềm mỏng dần, tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công, dễ gây viêm và đau nhức; cơ mặt và dây chằng co rút, làm má hóp, da chùng và khuôn mặt trông già nua.

Tiêu xương răng gây hóp má, khiến gương mặt trông già hơn. Ảnh: Freepik

Tiêu xương răng đồng thời khiến các răng còn lại dịch chuyển, gây lệch khớp cắn, nhai khó khăn và dễ làm răng yếu, gãy rụng. Tiêu xương cũng làm giảm mật độ xương cần thiết cho cấy ghép, buộc phải ghép xương và tăng thêm chi phí điều trị.

Biện pháp phòng ngừa tiêu xương hàm

Để ngăn chặn tình trạng tiêu xương hàm sau khi mất răng, bạn cần duy trì chế độ chăm sóc răng miệng hợp lý. Hãy thăm khám nha khoa định kỳ mỗi 6 tháng và điều trị kịp thời khi có dấu hiệu bất thường.

Trồng răng Implant là giải pháp hiệu quả để thay thế răng đã mất và ngăn chặn quá trình tiêu xương hàm. "Bằng cách cấy trụ Titanium vào xương hàm, phương pháp này tạo ra một chân răng giả vững chắc, duy trì áp lực cần thiết lên xương, từ đó ngăn ngừa tiêu xương", bác sĩ Thái cho hay. Sau khi trụ Implant tích hợp, khớp nối Abutment và thân răng sứ sẽ được gắn lên, giúp khôi phục chức năng nhai và thẩm mỹ cho răng đã mất.

Cấy ghép implant là giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng tiêu xương răng. Ảnh: Freepik

Thế Đan