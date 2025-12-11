Biệt thự phong cách 'bà ngoại' của siêu mẫu Kendall Jenner

Bên trong tổ ấm mới của Kendall Jenner.
Trên Architectural Digest (AD) ngày 8/12, người đẹp 30 tuổi giới thiệu ngôi nhà đầu tiên do cô lên ý tưởng, dưới sự trợ giúp của kiến trúc sư Kirby Lee và nhà thiết kế nội thất Heidi Caillier. Jenner gọi nơi này là "nhà nghỉ dưỡng" (getaway home), đến đây mỗi khi muốn trốn khỏi cuộc sống bận rộn ở Los Angeles, Mỹ. Cô và tạp chí không tiết lộ địa điểm cụ thể, chỉ nói biệt thự nằm ở một vị trí bí mật trên núi.
Nhà theo phong cách "bà ngoại sang trọng" (grandma-chic), thể hiện qua cách cô chọn chất liệu, họa tiết và kết cấu của từng đồ vật. Bộ ghế sofa in hoa lớn trong phòng khách mang tinh thần này. Cô mua hầu hết sách từ các cửa hàng đồ cũ địa phương.
Nhà theo phong cách "bà ngoại sang trọng" (grandma-chic), thể hiện qua cách cô chọn chất liệu, họa tiết và kết cấu của từng đồ vật. Bộ ghế sofa in hoa lớn trong phòng khách mang tinh thần này. Cô mua hầu hết sách từ các cửa hàng đồ cũ địa phương.
Nhà bếp theo gam màu trung tính nhưng có sàn nhà lát gạch caro đỏ trắng, lò nướng xanh dương làm điểm nhấn. Jenner cho biết lò sưởi là ý tưởng của mẹ cô - bà Kris Jenner, nhận xét nó phù hợp không gian ấm cúng của ngôi nhà.
Nhà bếp theo gam màu trung tính nhưng có sàn nhà lát gạch caro đỏ trắng, lò nướng xanh dương làm điểm nhấn. Jenner cho biết lò sưởi là ý tưởng của mẹ cô - bà Kris Jenner, nhận xét nó phù hợp không gian ấm cúng của ngôi nhà.
Phòng ngủ của Kendall Jenner có trần nhà dựng từ những chiếc dầm gỗ tái chế. Cô nói muốn tạo không gian gợi cảm hứng đọc sách, thích cảm giác ngủ dậy trong phòng này. "Dù tôi nghĩ chỗ này phù hợp người đứng tuổi, nó cũng giống phòng cho bé gái. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ khi ở đây", cô nói thêm.
Phòng ngủ của Kendall Jenner có trần nhà dựng từ những chiếc dầm gỗ tái chế. Cô nói muốn tạo không gian gợi cảm hứng đọc sách, thích cảm giác ngủ dậy trong phòng này. "Dù tôi nghĩ chỗ này phù hợp người đứng tuổi, nó cũng giống phòng cho bé gái. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ khi ở đây", cô nói thêm.
Biệt thự có hai phòng ngủ cho khách. Một trong số đó là phòng có bốn giường tầng, nơi bạn bè và các cháu của Jenner ở mỗi lần ghé chơi. "Tôi tưởng tượng cảnh mấy nhỏ cháu nhà mình sẽ ngủ ở đây, có lẽ sau này có thêm những người con tương lai của tôi", cô nói.
Hiện Kendall Jenner là dì của hơn 20 bé - con của tám anh chị em trong nhà. Cô là người duy nhất trong gia đình chưa có con. Trên talkshow của Jimmy Fallon năm 2021, Jenner nói muốn làm một người dì "ngầu", được bọn trẻ yêu quý.
Biệt thự có hai phòng ngủ cho khách. Một trong số đó là phòng có bốn giường tầng, nơi bạn bè và các cháu của Jenner ở mỗi lần ghé chơi. "Tôi tưởng tượng cảnh mấy nhỏ cháu nhà mình sẽ ngủ ở đây, có lẽ sau này có thêm những người con tương lai của tôi", cô nói.
Hiện Kendall Jenner là dì của hơn 20 bé - con của tám anh chị em trong nhà. Cô là người duy nhất trong gia đình chưa có con. Trên talkshow của Jimmy Fallon năm 2021, Jenner nói muốn làm một người dì "ngầu", được bọn trẻ yêu quý.
Từ trái qua: khu vực nhà tắm, phòng tắm vòi hoa sen của Kendall Jenner và nhà vệ sinh cho khách. Tất cả theo phong cách cổ điển.
Trò chuyện với AD, Jenner cho biết dành mùa hè đầu tiên tại ngôi nhà này vào năm ngoái. Cô thường rong ruổi khắp những địa điểm gần nhà bằng xe vượt địa hình, xe đạp và đi bộ đường dài. "Nhịp sống ở đây rất chậm. Đôi lúc tôi nghĩ cuộc sống sẽ trở nên buồn chán nếu ở quá lâu, nhưng tôi chưa từng thấy vậy", cô nói thêm.
Từ trái qua: khu vực nhà tắm, phòng tắm vòi hoa sen của Kendall Jenner và nhà vệ sinh cho khách. Tất cả theo phong cách cổ điển.
Trò chuyện với AD, Jenner cho biết dành mùa hè đầu tiên tại ngôi nhà này vào năm ngoái. Cô thường rong ruổi khắp những địa điểm gần nhà bằng xe vượt địa hình, xe đạp và đi bộ đường dài. "Nhịp sống ở đây rất chậm. Đôi lúc tôi nghĩ cuộc sống sẽ trở nên buồn chán nếu ở quá lâu, nhưng tôi chưa từng thấy vậy", cô nói thêm.
Theo AD, điểm nhấn cuối cùng là nhà di động Airstream Bambi 2020 trong khuôn viên biệt thự. Cô cho biết đây là món quà sinh nhật đặc biệt, không tiết lộ người tặng và thời điểm nhận. Trước đó, cô để nó ở Los Angeles, không có nhiều dịp dùng đến. Hiện cô biến xe thành phòng ngủ thứ ba cho khách.
Kendall Jenner sinh năm 1995 tại Mỹ, nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians của gia đình. Cô ra mắt làng mẫu từ năm 14 tuổi, đến nay xuất hiện dày đặc trên mọi ấn phẩm thời trang, sàn diễn lớn. Cô hiện là một trong những siêu mẫu đắt giá nhất thế giới. Ngoài ngôi nhà trên núi, cô còn vài bất động sản khác, bao gồm biệt thự 8,5 triệu USD ở Los Angeles.
Theo AD, điểm nhấn cuối cùng là nhà di động Airstream Bambi 2020 trong khuôn viên biệt thự. Cô cho biết đây là món quà sinh nhật đặc biệt, không tiết lộ người tặng và thời điểm nhận. Trước đó, cô để nó ở Los Angeles, không có nhiều dịp dùng đến. Hiện cô biến xe thành phòng ngủ thứ ba cho khách.
Kendall Jenner sinh năm 1995 tại Mỹ, nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians của gia đình. Cô ra mắt làng mẫu từ năm 14 tuổi, đến nay xuất hiện dày đặc trên mọi ấn phẩm thời trang, sàn diễn lớn. Cô hiện là một trong những siêu mẫu đắt giá nhất thế giới. Ngoài ngôi nhà trên núi, cô còn vài bất động sản khác, bao gồm biệt thự 8,5 triệu USD ở Los Angeles.
Phương Thảo
Ảnh, video: Architectural Digest