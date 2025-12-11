Biệt thự phong cách 'bà ngoại' của siêu mẫu Kendall Jenner

Biệt thự có hai phòng ngủ cho khách. Một trong số đó là phòng có bốn giường tầng, nơi bạn bè và các cháu của Jenner ở mỗi lần ghé chơi. "Tôi tưởng tượng cảnh mấy nhỏ cháu nhà mình sẽ ngủ ở đây, có lẽ sau này có thêm những người con tương lai của tôi", cô nói.

Hiện Kendall Jenner là dì của hơn 20 bé - con của tám anh chị em trong nhà. Cô là người duy nhất trong gia đình chưa có con. Trên talkshow của Jimmy Fallon năm 2021, Jenner nói muốn làm một người dì "ngầu", được bọn trẻ yêu quý.