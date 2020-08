Tọa lạc trên cung đường biển trải dài từ Bình Châu đến Lộc An với tổng diện tích gần 1.000 ha, NovaWorld Ho Tram trong mắt các kiến trúc sư như một "viên ngọc thô" đang dần tỏa sáng. Ở đó không chỉ có bãi biển xanh ngút tầm mắt, bờ cát trắng mịn màng mà còn có thảm thực vât xum xuê, tươi tốt.

Dựa trên điều kiện sẵn có, các nhà thiết kế đã quyết định thổi hồn "nhiệt đới" phóng khoáng, gần gũi thiên nhiên vào từng sản phẩm second home. Đây cũng là lý do, phân kỳ một của dự án mang tên The Tropicana và chia thành ba phân khu:mặt tiền bãi biển 25ha, khu biệt thự đồi 20ha và làng chủ đề 55ha.

Trong đó, second home mặt tiền bãi biển bao gồm loại biệt thự trước biển và biệt thự vườn có hướng nhìn ra biển.

Nằm ở độ cao được tính toán kỹ lưỡng, khu biệt thự trên đồi với một bên là dãy biệt thự dọc sườn dốc phóng tầm nhìn về phía biển và một bên là chuỗi biệt thự hướng về không gian xanh thẳm của khu rừng nguyên sinh hiện hữu.

Tại phân khu rộng lớn 55 ha, dự án tạo ra ba ngôi làng với chủ đề đặc biệt, được bao quanh bởi hệ thống kênh lagoon, nơi có thể chèo thuyền Kayak. Cảnh quan khu này vẫn tuân theo chủ đề nhiệt đới với sự đa dạng của khoảng 40 thiết kế second home điển hình từ bán liền kề đến đơn lập.