Biệt thự 7 triệu USD của Cara Delevingne bị thiêu rụi

MỹDinh thự 618 m2 giá 7 triệu USD của siêu mẫu Cara Delevingne ở California chìm trong lửa.

Theo Sở cứu hỏa Los Angeles, 94 lính cứu hỏa tham gia dập lửa suốt hai giờ hôm 15/3. Hỏa hoạn khiến mái nhà sập và toàn bộ công trình bị phá hủy, một người bị ngạt khói, một lính cứu hỏa ngã từ trên thang xuống khi làm nhiệm vụ.

Ghi nhận ban đầu cho biết ngọn lửa bùng lên từ một căn phòng phía sau ngôi nhà và lan ra thành đám cháy lớn trên gác mái. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Căn biệt thự của Cara Delevingne bị thiêu rụi sau vài tiếng cháy. Ảnh: SplashNews

Trên trang cá nhân, Cara Delevingne đăng video cảnh xe cứu hỏa bật đèn báo hiệu đậu dọc đường vào nhà cô, kèm dòng viết: "Gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến những người lính cứu hỏa và những người có mặt để giúp đỡ. Tim tôi vỡ vụn. Tôi không thể tin được. Cuộc sống có thể thay đổi trong chớp mắt, vì vậy hãy trân trọng những gì bạn có".

Biệt thự ở Los Angeles của Cara Delevingne Biệt thự của Cara Delevingne trước khi cháy. Video: AD

Biệt thự do kiến trúc sư Nicolò Bini thực hiện, xây bằng gạch trắng vào năm 1941, từng là nơi ở của gia đình Von der Ahe - những người sáng lập ra chuỗi siêu thị Vons nổi tiếng ở Mỹ. Mỗi phòng đều có một chủ đề khác nhau, như trang trí theo phong cách "Alice in Wonderland", rừng rậm hay sự hào nhoáng của khách sạn Beverly Hills. Nhiều nơi trong ngôi nhà có phong cách Anh cổ điển, nhưng khi nhìn tổng thể vẫn theo phong cách điển hình của Los Angeles.

Theo AD, siêu mẫu coi ngôi nhà là công viên giải trí thư giãn, thể hiện nhiều ý tưởng điên rồ của cô. Điểm đặc biệt nhất của nhà là lối đi bí mật, bắt đầu từ cánh cửa giấu sau tấm gương, dẫn tới phòng kế bên, cửa ra được ngụy trang bằng một chiếc máy giặt màu hồng. Dinh thự này còn trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật, quà tặng từ các nhà thiết kế thời trang, những kỷ vật quý hiếm.

Cara Delevingne bên cây đàn trong biệt thự của cô năm 2021. Ảnh: AD

Cara Delevingne, 32 tuổi, là một trong những siêu mẫu Anh nổi tiếng đầu thập niên 2010. Cô bước chân vào làng mốt từ năm 2009, gây ấn tượng với lối catwalk có phong cách riêng. Cara được nhiều nhà mốt săn đón, như Oscar de la Renta, Fendi, Moschino, Dolce & Gabbana, Chanel, Louis Vuitton, Balmain. Vẻ táo bạo của Cara chinh phục cố huyền thoại Karl Lagerfeld, biến cô trở thành một trong những nàng thơ truyền cảm hứng sáng tạo cho ông.

Siêu mẫu từng được trao giải Người mẫu của năm 2012 tại Giải thưởng thời trang Anh. Năm 2015, Cara dừng làm mẫu để điều trị tâm lý, bệnh vảy nến và trở lại làng mốt sau hai năm. Ngoài làm mẫu, cô còn đóng phim Suicide Squad, Valerian and the City of a Thousand Planets, Life in a Year.