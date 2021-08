Biệt thự 2,7 triệu USD của Eddie Redmayne bị cháy

PhápKhu biệt thự trị giá khoảng 2,7 triệu USD của Eddie Redmayne hư hỏng nặng sau vụ cháy rừng vùng Riviera.

Ngày 22/8, Richard và Patricia - cha mẹ của Eddie Redmayne - xác nhận thông tin với tờ Daily Mail: "Toàn bộ tầng trên và mái nhà bị thiêu rụi, cho thấy sức nóng rất mạnh. Ngọn đồi ở phía sau căn nhà giờ trông giống khung cảnh của một trận đánh trong Thế chiến thứ nhất". Hai người cho biết đang ở London (Anh) khi đám cháy xảy ra và sẽ sớm đến Pháp để kiểm tra chi tiết thiệt hại.

Khu biệt thự của gia đình Eddie Redmayne. Ảnh: DailyMail

Ông Richard Redmayne tiết lộ căn nhà từng bị cháy một lần khoảng 15-16 năm trước. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn lần này cao hơn đáng kể. "Người làm vườn của tôi nói rằng ngọn lửa đi với tốc độ rất nhanh. Nó chỉ mất một giờ để bao phủ toàn bộ khu vực. Trong khi đó, đám cháy ngày trước mất tới ba ngày", ông Richard cho biết.

Gia đình Redmayne sở hữu khu biệt thự khoảng 35 năm. Nó nằm cạnh một con đồi và được bao quanh bởi vườn nho, rừng cây. Bên trong, tài tử cũng xây thêm sân tennis, bóng mềm và hồ bơi. Gia đình anh thường đến đây nghỉ dưỡng mỗi dịp lễ hoặc cuối tuần. Khi không sử dụng, căn nhà được cho thuê với giá khoảng 10.600 USD một tuần.

Eddie Redmayne sinh năm 1982 trong một gia đình giàu có tại London, Anh. Cụ của anh là kỹ sư Richard Redmayne, từng được Hoàng gia phong tước Hiệp sĩ. Redmayne bắt đầu đóng phim từ năm 1998 nhưng được biết đến nhiều hơn qua sự nghiệp người mẫu. Anh chỉ bứt phá sau My Week with Marilyn (2011). Sau đó, tài tử liên tiếp có nhiều phim thành công như Les Misérables (2012), The Theory of Everything (2014), The Danish Girl (2015) và vai Newt Scamander trong loạt phim Fantastic Beasts.

Eddie Redmayne giao chiến Colin Farrell ở tiền truyện 'Harry Potter' Eddie Redmayne trong loạt phim "Fantastic Beasts". Video: CGV

Phương Mai (theo Daily Mail)