MỹNữ diễn viên Nina Dobrev mất 5 năm tu sửa biệt thự 100 tuổi phong cách Tây Ban Nha ở bang California.

Biệt thự trăm tuổi của Nina Dobrev Video: AD

Nina Dobrev sinh năm 1989 tại Bulgaria và chuyển đến Canada định cư năm hai tuổi. Cô bắt đầu đóng phim năm 2006 và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ các nhà sản xuất Hollywood. Năm 2009, cô có vai diễn đột phá trong series The Vampire Diaries. Sau đó, Dobrev xuất hiện trong nhiều dự án Hollywood như The Perks of Being a Wallflower, The Final Girls... Diễn viên chuyển đến Los Angeles định cư năm 2015 và mua căn biệt thự.

