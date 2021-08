Biến thể Delta ảnh hưởng thế nào đến kinh tế Mỹ

Tín hiệu tốt xấu đan xen đang xuất hiện trong nền kinh tế Mỹ khi biến thể Delta khiến số ca nhiễm tại nước này tăng trở lại.

Đã có một vài tin xấu từ khi biến thể Delta hoành hành tại Mỹ. Dữ liệu sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng trong tháng 8 ghi nhận sự sụt giảm mạnh mẽ, xuống dưới mức trước đại dịch và là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2011.

Người tiêu dùng cho rằng biến thể Delta sẽ ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế và cuộc sống hàng ngày của họ. Sau một mùa hè ổn định ngắn ngủi, họ nhận ra thực tế rằng đại dịch không thể sớm kết thúc. Doanh số bán lẻ trong tháng 7, bao gồm và không bao gồm doanh số bán ôtô, đã giảm nhiều hơn dự kiến.

Hôm thứ Hai (23/8), dữ liệu từ IHS Markit cho biết tăng trưởng khu vực tư nhân của Mỹ đã chậm lại đáng kể trong tháng 8, do biến thể Delta và các hạn chế về chuỗi cung ứng tiếp tục diễn ra. Chỉ số nhà quản trị mua hàng tổng hợp (PMI) tháng 8, đo lường hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất, giảm còn 55,4 điểm, so với mức 59,9 của tháng 7. Đây là mức thấp nhất trong 8 tháng qua.

"Mở rộng hoạt động đã chậm lại một lần nữa vào tháng 8, khi biến thể Delta lan rộng, dẫn đến sự suy yếu của tăng trưởng nhu cầu, đặc biệt là đối với người tiêu dùng dịch vụ", Chris Williamson, Nhà kinh tế trưởng tại IHS Markit, đánh giá.

Một người phụ nữ được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech, ở quận Bronx, New York, ngày 18/8. Ảnh: Reuters

Nhưng tin tốt về kinh tế Mỹ cũng còn nhiều. Các nhà kinh tế tự tin rằng số ca mắc bệnh cao hơn sẽ không dẫn đến tình trạng ngừng hoạt động như năm ngoái, đặc biệt là hiện nay vaccine đã được phổ biến rộng rãi. "Chỉ số Trở lại Bình thường" (Back-to-Normal Index) - do CNN Business và Moody's Analytics thiết lập - vẫn ổn định ở mức 92% trong những tuần gần đây. Thậm chí, kinh tế của một số bang hiện đã tốt hơn so với trước đại dịch.

Lạm phát cũng bớt nóng. Trong tháng 7, lạm phát giá tiêu dùng ở mức vừa phải. Thị trường lao động thì ghi nhận hơn 900.000 việc làm được bổ sung trong cả tháng 6 và tháng 7. Trong tháng 8, các nhà kinh tế dự đoán sẽ có thêm 725.000 việc làm mới, theo Refinitiv.

"Biến thể Delta là một thách thức tương đối mới với sự phục hồi việc làm vốn không đồng đều. Các công ty muốn tuyển người, tận dụng cơ hội khi nền kinh tế mở cửa trở lại trong khi nhiều lao động vẫn còn ngần ngại đặt mình vào rủi ro. Lệch pha cung cầu có thể sẽ tiếp tục khi có nhiều biến thể mới", Nela Richardson, Nhà kinh tế trưởng tại ADP, dự báo.

Ông Chris Williamson cũng cho rằng, PMI tháng 8 đã chứng kiến thất vọng gia tăng trong tháng 8, khi tăng trưởng việc làm giảm dần đến mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái bởi các công ty không tìm được nhân viên phù hợp hoặc nhân viên hiện tại đã chuyển việc.

Jack Janasiewicz, Chiến lược gia đầu tư tại Natixis Investment Managers cho biết, càng về sau, các đợt bùng dịch mới càng ít gây thiệt hại kinh tế bởi các chính quyền địa phương ít chọn cách phong tỏa mà thay bằng việc phủ vaccine và yêu cầu dùng khẩu trang. Đơn cử như tại Chicago, Thị trưởng Lori Lightfoot vừa yêu cầu tất cả nhân viên và tình nguyện viên của thành phố phải tiêm chủng đầy đủ trước ngày 15/10.

Sẽ còn hai tháng nữa, Mỹ sẽ công bố GDP quý III. Cho đến lúc đó, rất khó để phán đoán chính xác biến thể Delta tác động mức nào đến nền kinh tế. Trong khi đó, cảm nhận của các doanh nghiệp hiện cũng không giống nhau.

Các công ty du lịch và giải trí như Southwest Airlines, Airbnb và Disney nói rằng, đợt bùng dịch mới đang làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh. TJX, chủ sở hữu của TJ Maxx, Marshalls và HomeGoods, cho biết doanh số bán hàng đã bắt đầu chậm lại trong tuần cuối cùng của tháng 7 và trong hai tuần đầu tiên của tháng 8, nguyên nhân là do biến thể Delta. Đó là lý do tại sao ngành khách sạn và giải trí sẽ một lần nữa bị ảnh hưởng đáng kể bởi làn sóng Covid-19 mới so với các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Ngược lại, các nhà bán lẻ lớn vẫn lạc quan một cách thận trọng về doanh số bán hàng trong thời gian còn lại của năm. Walmart và Target cho biết người mua sắm đã quay trở lại các cửa hàng trong những tháng gần đây và tích trữ đồ dùng học tập, quần áo, làm đẹp, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác.

"Sau một năm mà kỹ thuật số là động lực tăng trưởng chính thì hiện người tiêu dùng đang quay trở lại các cửa hàng của chúng tôi với số lượng lớn", CEO Brian Cornell của Target vẫn thấy khả năng phục hồi to lớn của người tiêu dùng. Cho đến nay, biến thể Delta vẫn chưa thay đổi hành vi của khách hàng, nhưng lãnh đạo các hãng bán lẻ cho biết họ đang theo dõi tác động một cách thận trọng.

Macy's và Kohl's cũng báo cáo việc đang hưởng lợi từ xu hướng khách hàng làm mới tủ quần áo của họ sau nhiều tháng làm việc tại nhà. Tuy nhiên, lãnh đạo của Kohl's thừa nhận tác động của biến thể Delta đối với người tiêu dùng là không thể đoán trước. "Mức độ bất ổn đã tăng khi chúng tôi nhìn vào nửa cuối năm nay với biến thể Delta", Giám đốc tài chính Jill Timm của Kohl's đánh giá.

Phiên An (theo CNN)