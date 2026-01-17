Biển người ở Hà Nội, TP HCM mừng Việt Nam vào bán kết U23 châu Á

Một số người còn mang theo loa, xoong nồi để khuấy động không khí ăn mừng.

Anh Hoàng Anh cho biết, ngay sau khi trận đấu kết thúc, anh cùng nhóm bạn chạy xe máy ra đường ăn mừng và không nghĩ không khí lại đông đúc đến vậy. So với lần "đi bão" khi U23 vô địch SEA Games cuối tháng 12/2025, anh nhận xét chiến thắng lần này bất ngờ hơn, khiến cảm xúc hứng khởi hơn nhiều. "Hôm nay chắc phải ăn mừng đến sáng mới về", Hoàng Anh nói.