Biển người ở Hà Nội, TP HCM mừng Việt Nam vào bán kết U23 châu Á

Tại Hà Nội, ngay sau chiến thắng của đội tuyển lúc 1h sáng 17/1, cổ động viên từ nhiều hướng đổ về trung tâm Thủ đô. Trên các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Cầu Giấy…, người dân mang theo cờ đỏ sao vàng, hò reo, khuấy động không khí ăn mừng khắp phố phường.
Tại Hà Nội, ngay sau chiến thắng của đội tuyển lúc 1h sáng 17/1, cổ động viên từ nhiều hướng đổ về trung tâm Thủ đô. Trên các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Cầu Giấy…, người dân mang theo cờ đỏ sao vàng, hò reo, khuấy động không khí ăn mừng khắp phố phường.
Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 1h30, đông nghịt người dân mang theo kèn, cờ xuống phố reo hò. Đây là địa điểm thường xuyên tập trung lượng lớn cổ động viên "đi bão" mỗi khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.
Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 1h30, đông nghịt người dân mang theo kèn, cờ xuống phố reo hò. Đây là địa điểm thường xuyên tập trung lượng lớn cổ động viên "đi bão" mỗi khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.
Khu vực hầm Kim Liên dòng người ăn mừng gây ùn tắc kéo dài ở cả hai đầu. Trên mặt đường, lực lượng chức năng phân luồng giao thông, liên tục nhắc nhở các xe không dừng, đỗ dưới lòng đường.
Khu vực hầm Kim Liên dòng người ăn mừng gây ùn tắc kéo dài ở cả hai đầu. Trên mặt đường, lực lượng chức năng phân luồng giao thông, liên tục nhắc nhở các xe không dừng, đỗ dưới lòng đường.
Tại hầm Kim Liên, Minh Hiếu và Thu Thủy tranh thủ không khí "đi bão" để thực hiện một bộ ảnh cưới đặc biệt. Theo studio, với mong muốn tạo ra bộ ảnh ý nghĩa, hòa chung niềm vui chiến thắng của tuyển Việt Nam, ê-kíp đã gợi ý cô dâu, chú rể chụp theo phong cách này.
Tại hầm Kim Liên, Minh Hiếu và Thu Thủy tranh thủ không khí "đi bão" để thực hiện một bộ ảnh cưới đặc biệt. Theo studio, với mong muốn tạo ra bộ ảnh ý nghĩa, hòa chung niềm vui chiến thắng của tuyển Việt Nam, ê-kíp đã gợi ý cô dâu, chú rể chụp theo phong cách này.
Lúc 2h10, hàng nghìn người vẫn đứng kín dọc tuyến phố dẫn vào hầm Kim Liên, hò reo ăn mừng chiến thắng 3-2 của đội tuyển sau 120 phút nghẹt thở ở tứ kết U23 châu Á trước UAE.
Lúc 2h10, hàng nghìn người vẫn đứng kín dọc tuyến phố dẫn vào hầm Kim Liên, hò reo ăn mừng chiến thắng 3-2 của đội tuyển sau 120 phút nghẹt thở ở tứ kết U23 châu Á trước UAE.
Giữa biển người ăn mừng, một du khách nước ngoài tay cầm cờ Việt Nam, hào hứng hòa chung niềm vui chiến thắng cùng người dân.
Giữa biển người ăn mừng, một du khách nước ngoài tay cầm cờ Việt Nam, hào hứng hòa chung niềm vui chiến thắng cùng người dân.
Pháo hoa, pháo sáng rực lên trong đêm Hà Nội se lạnh 15 độ C, hòa cùng những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch".
Pháo hoa, pháo sáng rực lên trong đêm Hà Nội se lạnh 15 độ C, hòa cùng những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch".
Tại TP HCM, dù hơn 1h sáng, phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn tấp nập cổ động viên đổ về. Người hâm mộ mang theo cờ, kèn, liên tục hò reo mừng chiến thắng của đội tuyển.
Tại TP HCM, dù hơn 1h sáng, phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn tấp nập cổ động viên đổ về. Người hâm mộ mang theo cờ, kèn, liên tục hò reo mừng chiến thắng của đội tuyển.
Một số người còn mang theo loa, xoong nồi để khuấy động không khí ăn mừng.
Anh Hoàng Anh cho biết, ngay sau khi trận đấu kết thúc, anh cùng nhóm bạn chạy xe máy ra đường ăn mừng và không nghĩ không khí lại đông đúc đến vậy. So với lần "đi bão" khi U23 vô địch SEA Games cuối tháng 12/2025, anh nhận xét chiến thắng lần này bất ngờ hơn, khiến cảm xúc hứng khởi hơn nhiều. "Hôm nay chắc phải ăn mừng đến sáng mới về", Hoàng Anh nói.
Một số người còn mang theo loa, xoong nồi để khuấy động không khí ăn mừng.
Anh Hoàng Anh cho biết, ngay sau khi trận đấu kết thúc, anh cùng nhóm bạn chạy xe máy ra đường ăn mừng và không nghĩ không khí lại đông đúc đến vậy. So với lần "đi bão" khi U23 vô địch SEA Games cuối tháng 12/2025, anh nhận xét chiến thắng lần này bất ngờ hơn, khiến cảm xúc hứng khởi hơn nhiều. "Hôm nay chắc phải ăn mừng đến sáng mới về", Hoàng Anh nói.
Gần 2h sáng, hàng trăm cổ động viên đổ về khu vực đường Tôn Đức Thắng – Bến Bạch Đằng, kín đặc người và xe, gần như không còn lối di chuyển.
Đây là lần thứ hai Việt Nam vào bán kết U23 châu Á, sau năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. Đội sẽ gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc ở bán kết ngày 20/1.
Gần 2h sáng, hàng trăm cổ động viên đổ về khu vực đường Tôn Đức Thắng – Bến Bạch Đằng, kín đặc người và xe, gần như không còn lối di chuyển.
Đây là lần thứ hai Việt Nam vào bán kết U23 châu Á, sau năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. Đội sẽ gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc ở bán kết ngày 20/1.
Không khí ăn mừng Việt Nam chiến thắng ở TP HCM và Hà Nội. Video: Nhóm phóng viên
Hoàng Giang - Đình Văn