Biên kịch xin lỗi vì khiến Jeon Ji Hyun bị tẩy chay

Biên kịch và đạo diễn phim "Tempest" xin lỗi khi câu thoại "Vì sao Trung Quốc thích chiến tranh?" đã khiến Jeon Ji Hyun bị tẩy chay ở nước này.

Trên trang JoongAng Ilbo ngày 2/10, nhà biên kịch Hàn Jeong Seo Kyeong cho biết không lường trước về những hiểu lầm của khán giả sau câu thoại, bà sẽ thận trọng hơn trong việc sử dụng tên quốc gia khi đưa vào phim.

Bà cho biết toàn bộ nội dung của Tempest là hư cấu, trong phim cũng có quốc gia không tồn tại trong đời thực. Nếu thay đổi tên khu vực, bà lo ngại câu chuyện xa lạ với khán giả nên đã "mượn" tên các nước trong thực tế để tạo nội dung.

Đạo diễn Kim Hee Won cho biết trao đổi rõ với diễn viên về tình huống giả định trong phim nhưng vẫn xảy ra sự việc không mong muốn. "Chúng tôi rất lấy làm tiếc, xin lỗi khán giả về vì để xảy ra việc này". Êkíp xin lỗi vì những phiền phức xảy ra với Jeon Ji Hyun. Về phía diễn viên, cô nói: "Mong sau này khán giả sẽ thôi hiểu lầm".

Theo đạo diễn, Jeon Ji Hyun không có bất kỳ mục đích chính trị nào khi quay phim, cô chỉ nỗ lực hoàn thành trách nhiệm, vai trò của mình cho tác phẩm. Kim Hee Won cho rằng nếu xem hết Tempest, khán giả sẽ hiểu nội dung phim không liên quan đời thực và không mang ý hạ thấp, bôi nhọ bất kỳ ai.

Biên kịch Jeong Seo Kyeong và đạo diễn Kim Hee Won. Ảnh: Disney+

Sự việc bắt nguồn từ câu thoại "Vì sao Trung Quốc thích chiến tranh?" mà nhân vật Seo Moon Ju (Jeon Ji Hyun đóng) nói trong phim Tempest, phát trên Disney+ ngày 10/9. Ngoài tình tiết trên, nhiều người Trung Quốc cho rằng phim bôi nhọ đất nước họ khi các nhân vật phản diện nói tiếng Trung. Một cảnh quay nhếch nhác được chú thích là thành phố Đại Liên, hay cảnh thảm dưới nền nhà khiến một bộ phận khán giả liên tưởng cờ của Trung Quốc.

Sau đó, nhiều người Trung Quốc để lại bình luận chỉ trích minh tinh và công ty quản lý của cô trên Instagram, tài khoản của công ty hiện khóa chức năng bình luận. Theo Sina, các thương hiệu như LV, Piaget, La MER và một số nhãn hàng khác đều gỡ bỏ quảng cáo liên quan Jeon Ji Hyun trên các nền tảng tại Trung Quốc. Một số nhãn hàng xóa bỏ bài viết công bố Jeon Ji Hyun là đại sứ toàn cầu. Scandal khiến chuỗi kinh doanh của Ji Hyun tại thị trường tỷ dân đứt mạch.

Jeon Ji Hyun, minh tinh hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng với "Cô nàng ngổ ngáo", "Vì sao đưa anh tới", "Huyền thoại biển xanh". Ảnh: News1

Một số hãng truyền thông Hàn Quốc nhận định sự việc không chỉ ảnh hưởng cá nhân Jeon Ji Hyun mà còn là trường hợp điển hình cho thấy xu thế của Làn sóng Hàn tại Trung Quốc. Theo YNA, do căng thẳng chính trị, từ năm 2016, phía Trung Quốc đưa ra một loạt biện pháp đối phó không chính thức, bao gồm hạn chế phát hành âm nhạc, phim ảnh Hàn Quốc tại nước này. 10 năm qua, hiếm có ban nhạc, ca sĩ, diễn viên Hàn nào tổ chức liveshow lớn tại đây, chủ yếu là các sự kiện ký tặng, họp fan nhỏ.

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 17/9, một phóng viên đề cập việc hai liveshow của nghệ sĩ Hàn tại Trung Quốc bị hoãn, hủy, đặt câu hỏi có phải Làn sóng Hàn vẫn bị hạn chế. Ông Lâm Kiếm - người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc - nói: "Tôi không rõ trường hợp cụ thể mà anh nhắc đến. Trung Quốc không phản đối việc giao lưu văn hóa lành mạnh, có lợi giữa hai nước".

