Biến iPhone xách tay thành hàng chính hãng

Những chiếc iPhone xách tay được thợ điện thoại đổi mã khu vực thành VN/A giống hàng chính hãng để bán chênh lệch hàng triệu đồng.

Công cụ đổi mã cho iPhone đang là chủ đề nóng trên cộng đồng những người kinh doanh iPhone tại Việt Nam. Bộ công cụ được bán công khai, có khả năng thay đổi hầu hết thông số hệ thống của iPhone chỉ trong tích tắc. Trong đó, mã khu vực được quan tâm nhất, bởi việc thay đổi mã sẽ kéo theo sự thay đổi về giá sản phẩm.

Một máy được đổi từ mã KH/A (Hàn Quốc) sang mã VN/A (Việt Nam)

Ví dụ, iPhone X phiên bản dành cho thị trường Mỹ mã LL/A hiện có giá trên thị trường máy cũ khoảng 8 triệu đồng. Trong khi đó, sản phẩm với tình trạng tương tự nhưng là mã VN/A - vốn là mã chính hãng Việt Nam - có thể bán với giá 9 - 10 triệu đồng.

Chí Anh, một người có nhiều năm kinh doanh đồ Apple tại Hà Nội, cho biết, việc đổi mã iPhone không mới tại Việt Nam nhưng trước đây ít xảy ra do cần phải can thiệp vào phần cứng. Chỉ những thợ có tay nghề giỏi mới thực hiện được. Nhưng nay do sự phổ biến của các cộng cụ hỗ trợ, bất kỳ cơ sở kinh doanh iPhone cũ nào cũng có thể làm được việc này.

Chỉ cần bỏ ra khoảng 5 triệu đồng, người mua có thể sở hữu một thiết bị có tên iRepare P10 để thay đổi hàng loạt thông số của iPhone, như số Series, mã khu vực, địa chỉ Wi-Fi... mà không cần tháo máy. Trong video được một thợ iPhone đăng tải, thợ chỉ cần chuyển iPhone sang chế độ DFU, kết nối với bộ công cụ iRepare kích thước bằng nửa bàn tay, cắm vào máy tính và chạy phần mềm tương ứng.

Thao tác đổi mã iPhone trong tích tắc Thao tác đổi mã khu vực của iPhone của một thợ điện thoại.

Công cụ này có thể sử dụng với các thiết bị từ iPhone 6 đến iPhone X. Việc thay đổi các thông số như mã khu vực, chỉ mất chưa đến 5 phút. Theo một số người từng sử dụng công cụ này, việc thay mã iPhone sẽ được ghi lại trong hệ thống, nên việc "reset" cũng không khiến máy trở lại mã khu vực ban đầu.

Công cụ iRepare có khả năng thay đổi hàng loạt thông số trên iPhone.

Mã khu vực là thông số được Apple nạp sẵn từ khi xuất xưởng nhằm phân biệt giữa các thị trường khác nhau. Với những người sành sỏi, chỉ cần nhìn mã iPhone là có thể biết được máy xuất xứ từ thị trường nào, chẳng hạn LL/A là Mỹ, KH/A là Hàn Quốc, J/A là Nhật Bản, từ đó định giá sản phẩm.

Trong các mã, iPhone J/A bị định giá rẻ nhất do một số hạn chế, như không thể tắt âm chụp ảnh; mã VN/A được chuộng nhất do đây là hàng chính hãng tại Việt Nam, có thể được hưởng các chế độ bảo hành chính hãng.

Tuy nhiên, sau sự xuất hiện của công cụ đổi mã iPhone, người dùng có thể bị lừa, mua iPhone mã VN/A nhưng thực chất lại là mã J/A.

Không chỉ người dùng, ngay cả giới "thợ iPhone" cũng lo lắng trước công cụ này. Nguyễn Trường, một người kinh doanh iPhone tại TP HCM cho biết, từ sau khi công cụ iRepare P10 phổ biến, anh và bạn bè trong giới kinh doanh iPhone cũ phải thận trọng hơn khi nhập hàng. Bản thân anh cũng suýt mua nhầm khi "trong lô hàng iPhone mã LL được quảng cáo là hàng Mỹ lại có một chiếc không thể tắt được âm chụp ảnh". Nghi ngờ đây là hàng Nhật đã được đổi mã, anh phải ngừng nhập lô hàng này dù giá rẻ.

Theo anh Trường, việc thay đổi mã iPhone không làm thay đổi bản chất của chiếc máy đó. Chẳng hạn máy Nhật vẫn không thể tắt tiếng khi chụp ảnh, hay máy Trung Quốc không thể gọi FaceTime Audio dù có đổi sang mã LL/A hay VN/A. Vì vậy, người dùng có thể thử nghiệm các tính năng này để kiểm tra máy. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là chọn một cửa hàng uy tín khi mua iPhone cũ.

Quý Văn