Biển Hội An, Đà Nẵng vào top 10 đẹp nhất châu Á

Hai bãi biển An Bằng Hội An, Mỹ Khê Đà Nẵng xếp thứ 5 và 6 trong top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á do Tripadvisor bình chọn.

Nền tảng đánh giá du lịch toàn cầu Tripadvisor công bố bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Beaches khu vực châu Á (Những bãi biển đẹp nhất châu Á) 2024 vào cuối tháng 2.

Hai đại diện của Việt Nam nằm trong danh sách là bãi biển An Bàng Hội An, xếp thứ 5 và Mỹ Khê Đà Nẵng, thứ 6. Năm 2023 Mỹ Khê là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong top này, đứng thứ 8.

Bãi biển An Bàng trong ống kính khách quốc tế. Ảnh: Tripadvisor

Tripadvisor giới thiệu bãi biển An Bàng là nơi "có tất cả", cát trắng mịn, trời trong xanh, khung cảnh xung quanh xanh tươi, là nơi hoàn hảo để bơi lội, lặn với ống thở. Những du khách ưa mạo hiểm có thể chơi dù lượn, moto nước và lướt ván. Du khách cũng có thể nằm thư giãn trên ghế tắm nắng bên dưới những cây cọ hoặc đạp xe dọc theo con đường gần đó.

Mỹ Khê mang lại cho du khách mọi thứ họ cần cho một ngày thư giãn trên bãi biển, cát mịn, sóng nhẹ và hàng dừa đung đưa trước gió. Du khách cũng có thể bơi lội, lướt sóng. "Bãi biển rộng lớn, ít khi đông đúc vì vậy có thể dễ dàng chọn một ghế để nằm tắm nắng và dành trọn ngày để thư giãn", trang web miêu tả.

Bãi biển Mỹ Khê với những hàng dừa cho bóng mát dưới ống kính khách quốc tế. Ảnh: Tripadvisor

Bãi biển Kelingking nằm trên đảo Nusa Penida, Indonesia, được vinh danh "đẹp nhất châu Á", tiếp theo là Banana ở Thái Lan và Haeundae Hàn Quốc. Các đại diện còn lại trong top 10 gồm Nai Harn Thái Lan, Benaulim và Radhanagar Ấn Độ, Mirissa Sri Lanka, Melasti Indonesia.

Tiêu chí bình chọn dựa trên độ nổi tiếng, sự thuận tiện khi tiếp cận các bãi biển, phong cảnh, nước xanh sạch đẹp, nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách cả trên bờ lẫn dưới nước.

Giải thưởng Best of the Best Beaches khu vực châu Á nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Travelers' Choice Best of the Best nhằm tôn vinh các điểm đến, khách sạn, nhà hàng, hoạt động giải trí được yêu thích khắp thế giới và trong từng khu vực. Các hạng mục sẽ được công bố lần lượt trong năm thay vì một lần.

Bảng xếp hạng dựa vào đánh giá của các chuyên gia, du khách trong 12 tháng. Trong số 8 triệu hồ sơ xuất hiện trên Tripadvisor, chưa đến 1% được trao giải Best of The Best, thể hiện mức độ xuất sắc của hạng mục trong lĩnh vực du lịch.

Anh Minh