Biến đổi khí hậu thành dẫn chứng cuộc thi tranh biện

Học sinh dẫn chứng về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu khi bàn về câu nói của của doanh nhân Margaret Heffernan tại "The Debate Challenge".

Vòng Sơ loại cuộc thi "The Debate Challenge" do VnExpress phối hợp với Swinburne Việt Nam tổ chức vẫn tiếp nhận các bài dự thi gửi về. Tuần này, ban tổ chức đăng tải 6 video dự thi tại website "The Debate Challenge" để độc giả tham gia bình chọn.

Đề bài Vòng sơ loại (diễn ra đến hết ngày 23/8) cho bảng đấu tiếng Anh và tiếng Việt là: Thông qua câu nói nổi tiếng của doanh nhân Margaret Heffernan "Để có những ý tưởng hay và sự đổi mới thật sự, chúng ta cần sự tương tác giữa con người, sự xung đột, tranh luận, tranh biện". Bàn về câu nói, các em bày tỏ quan điểm của của bản thân về tranh biện, mâu thuẫn, giao tiếp.

Cháy rừng ở Australia, Amazon thành dẫn chứng bài thi tranh biện

Đội thi Ams Holland - THPT chuyên Hà Nội Amsterdam cho rằng, để có những ý tưởng tốt chúng ta cần sự tương tác giữa con người với nhau. Đó là sự trao đổi thông tin, quá trình có thể dẫn đến những tranh cãi. Khi làm việc nhóm nhiều ý tưởng sẽ sinh ra, mọi người có cơ hội bàn luận với nhau.

Các bạn trẻ cho rằng, câu nói của doanh nhân Margaret Heffernan thêm ý nghĩa khi hiện tượng nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu tăng lên. Lượng khí thải tăng, hiện tượng cháy rừng ở Australia, Amazon xảy ra... con người cần sự tương tác, tranh biện để cùng nhau đi đến những ý tưởng thực tiễn, đem lại lợi ích cho nhân loại.

Tranh biện giúp hoàn thiện kỹ năng sống

Đồng tình với câu nói của doanh nhân Margaret Heffernan, đội PG Debate - THPT Quang Trung Đống Đa cũng bày tỏ quan điểm của đội mình về ý nghĩa của tranh biện. Các em cho rằng, mâu thuẫn luôn xảy trong đời sống xã hội, chúng giúp giải đáp những vấn đề bên trong cuộc sống. Để giải quyết tình trạng này, tranh biện xảy ra.

Qua tranh biện, mỗi người sẽ rút ra nhiều bài học khác nhau. Bạn có thêm nhiều kỹ năng sống, kiến thức, môi trường học tập giúp cho bản thân hoàn thiện hơn. Việc lựa chọn một thế giới bình yên, không có cãi vã chưa hẳn sẽ tốt hơn so với thế giới có mâu thuẫn, xuất hiện tranh biện.

Các bạn trẻ ví dụ, khi cô giáo giao một bài Toán khó, nếu cùng nhau tranh luận, tìm ra cách giải cho bài Toán thì sẽ đem lại hiệu quả, rèn khả năng tư duy, làm việc nhóm. Ngược lai, gặp bài gặp bài Toán khó, làm việc cá nhân có thể sẽ không tìm ra lời giải, lúc này bạn xuất hiện tâm lý chán nản, lười học.

Đồng quan điểm với PG Debate - THPT Quang Trung Đống Đa, Nice Team - THCS & THPT Nguyễn Tất Thành cho rằng, tranh biện là một quá trình lành mạnh của phát triển đội nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Đội thi PCDC Powerpuff Gurls - Puzzles Chu cũng cho rằng, xung đột xảy ra hằng ngày, xuất hiện trong bản thân mỗi cá nhân khi đưa ra các quyết định. Việc tranh luận chứng minh tầm quan trọng của vấn đề, vấn đề có ảnh hưởng rộng sẽ thu hút sự thảo luận, tranh biện.

Tranh biện là nguồn cảm hứng cho sự phát triển

NEKA - Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp đồng tình với câu nói Margaret Heffernan. Nhóm học sinh cho biết, giao tiếp sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội nói ra những quan điểm, suy nghĩ của mình về một vấn đề. Từ đó, sẽ xuất hiện những phản hồi, cùng xây dựng để đưa ra ý kiến hoàn chỉnh nhất. Khuynh hướng phát triển của con người là vận động đi lên, cái mới xuất hiện thay thế cho cái cũ. Trong quá trình tranh luận nếu tiếp thu ý kiến của đối phương, nhìn mặt đúng của vấn đề... giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều và đúng đắn nhất với một sự việc. Tranh biện cũng là nguồn cảm hứng để các bên phát triển.

Đồng quan điểm với Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, đội thi 10 đầu ngón tay của Tnú - Vinschool Times City Hà Nội cho rằng, xã hội phát triển hằng ngày. Hàng loạt sự đổi mới tạo nên từ những cuộc cách mạng công nghệ, điều đó xuất phát từ tranh biện, tư duy của con người. Để xã hội phát triển, con người luôn cần sáng tạo. Có 3 yếu tố dẫn đến sự đổi mới là sự hỗ trợ, cộng tác, thất bại.

Lê Nguyễn