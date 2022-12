Biến chứng trong phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình thành bụng

Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình thành bụng có thể xảy ra biến chứng như sốc phản vệ, nhiễm trùng, áp xe…, nhất là người có nguy cơ cao.

Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình thành bụng loại bỏ da dư và mỡ thừa, có thể giúp nhiều người điều chỉnh cân nặng phù hợp, cải thiện vóc dáng, tự tin hơn. Tuy nhiên, theo ThS.BS Hồ Cao Vũ (đang công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM), phẫu thuật tạo hình thành bụng có tỷ lệ biến chứng cao hơn so với các phẫu thuật thẩm mỹ khác. Các phẫu thuật tạo hình bụng kết hợp có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ biến chứng, nên những người có nguy cơ cao cần được bác sĩ cân nhắc cẩn thận.

ThS.BS Hồ Cao Vũ chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: NVCC

Những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra khi gây mê như tổn thương thần kinh thứ phát, sốc phản vệ, dị ứng, tăng thân nhiệt ác tính, viêm phổi hít, suy hô hấp, đột quỵ, tổn thương não do thiếu oxy, trụy tim mạch, ngừng tim, có thể dẫn đến tử vong. Người được thực hiện loại phẫu thuật này có thể gặp các biến chứng liên quan đến các bệnh lý nội khoa sau phẫu thuật. Biến chứng do quá trình hút mỡ có thể xảy ra như rối loạn nước điện giải, thăng bằng kiềm toan do quá trình hút mỡ với thể tích lớn, biến chứng thuyên tắc mạch máu...

Một số biến chứng liên quan đến quá trình tạo hình thành bụng như suy hô hấp cấp, nhiễm trùng, áp xe, hoại tử da, mỡ, vết mổ biến dạng... Trong đó, biến chứng suy hô hấp cấp có thể xảy ra ở những người có tạo hình thành bụng siết cân quá mức hoặc phẫu thuật thành bụng kết hợp với phẫu thuật nâng ngực cùng lúc có siết cân, xuyên tạng trong quá trình hút mỡ (viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, thủng ruột, biến chứng chảy máu (xuyên tạng, mạc treo) tụ máu, tụ dịch.

Nghiên cứu của Đại học Vanderbilt và Đại học Alabama của Mỹ theo dõi hơn 25.470 ca tạo hình thành bụng, trong số này 8.975 bệnh nhân chỉ phẫu thuật tạo hình thành bụng và hơn 16.500 người trải qua với các phẫu thuật đi kèm từ năm 2008-2013. Nghiên cứu có đánh giá các yếu tố rủi ro bao gồm tuổi tác, hút thuốc, chỉ số khối cơ thể, giới tính, bệnh tiểu đường, loại cơ sở phẫu thuật và các thủ thuật kết hợp.

Số biến chứng được ghi nhận là hơn 1.010 (tỷ lệ chung là 4,0% so với 1,4% trong các phẫu thuật thẩm mỹ khác). Trong số này, 31,5% là khối máu tụ, 27,2% là nhiễm trùng và hơn 20% là nghi ngờ hoặc đã xác nhận thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Các thủ thuật kết hợp làm tăng nguy cơ biến chứng với tỷ lệ biến chứng tạo hình thành bụng là 3,1%, hút mỡ trong tạo hình thành bụng là 3,8%, phẫu thuật nâng ngực và tạo hình bụng khoảng 4,3%...

ThS.BS Hồ Cao Vũ cùng êkip thực hiện một ca phẫu thuật thành bụng tại Bệnh viện Quốc tế Nam Sài Gòn. Ảnh: NVCC

Để phòng tránh biến chứng, người được phẫu thuật tạo hình thành bụng sẽ được bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng. Bác sĩ xem xét tiền sử bệnh lý có ảnh hưởng đến phẫu thuật tạo hình thành bụng hay không. Các loại thuốc đang sử dụng hoặc trong 3 tháng gần nhất, những phẫu thuật đã thực hiện trước đây nhằm dự đoán nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật.

Theo bác sĩ Vũ, kỹ thuật tạo hình và tay nghề của bác sĩ cũng rất quan trọng. Trong phẫu thuật tạo hình thành bụng sau sinh có một lớp quan trọng là lớp mạc trước cân cơ. Trong lớp mạc có mạng mạch bạch huyết rất nhiều nên khi tách lớp mỡ ra khỏi lớp cân cơ thành bụng, ‏‏bác sĩ‏‏ phải bảo tồn lớp mạc này. Dao đốt thường không có khả năng hàn mạch bạch huyết, cầm máu không tốt, có thể làm bỏng mô nên gây tiết dịch và đau sau phẫu thuật nhiều hơn. Sự hỗ trợ của dao thế hệ mới như Harmonic có thể giúp bác sĩ cầm máu, hạn chế tổn thương mô, vết thương lành nhanh hơn.

Bác sĩ Vũ đang khâu thành bụng cho bệnh nhân. Ảnh: NVCC

Bác sĩ Hồ Cao Vũ có gần 20 năm công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy, có chứng chỉ hành nghề về khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Năm 2010, bác sĩ tham gia khóa đào tạo tại khoa phẫu thuật tạo hình của MD Aderson Cancer Center Hospital (Texas, Mỹ). Bác sĩ có nhiều kinh nghiệm phẫu thuật tạo hình thành bụng, có trường hợp có bệnh lý thoát vị thành bụng đi kèm trước đó. Bệnh nhân còn được hướng dẫn kết hợp liệu pháp dinh dưỡng Katabami của Nhật tránh tái lập mỡ thừa sau phẫu thuật hút mỡ, tạo hình thành bụng.

