Biển căn khoảng cách 0-50-100 m trên cao tốc cần nhớ

Từ mốc 0 m, tài xế sẽ biết đang cách xe phía trước bao nhiêu m trong các ngưỡng 50-100-150-200 m.

Biển các mốc khoảng cách thường xuyên xuất hiện trên đường cao tốc, và không đứng độc lập mà sẽ đi cùng vạch kẻ dưới lòng đường, có kiểu dáng giống như vạch cho người đi bộ qua đường, nhưng với kích thước lớn hơn. Theo Quy chuẩn 41/2019 về báo hiệu đường bộ, đây là vạch để xác định khoảng cách an toàn tới xe phía trước.

Biển báo khoảng cách trên cao tốc. Ảnh: Nguyên Vũ

Biển báo này sẽ giúp tài xế ước lượng xe mình đang cách xe phía trước bao nhiêu. Ví dụ xe đang ở 0 m, xe trước ở 50 m tức là khoảng cách giữa hai xe là 50 m. Tùy thuộc vào tốc độ đang di chuyển, tài xế từ đó có thể thay đổi khoảng cách để lái xe an toàn và hiệu quả.

Thông tư 31/2019 của Bộ GTVT về tốc độ và khoảng cách an toàn quy định, khi lái xe trên đường, tài xế phải chấp hành quy định về khoảng cách an toàn tối thiểu theo luật, đồng thời cũng cần phù hợp với điều kiện thực tế của đường, mật độ giao thông, thời tiết, địa hình cũng như các yếu tố khác ảnh hưởng. Ví dụ, khi trời mưa, khoảng cách phải tăng lên so với trời tạnh ráo. Quy định cụ thể như sau:

Tốc độ lưu hành (km/h) Khoảng cách an toàn tối thiểu (m) V = 60 35 60 < V ≤ 80 55 80 < V ≤ 100 70 100 < V ≤ 120 100

Như vậy, khi điều khiển xe chạy lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn trị số ghi trên biển báo.

Nghị định 100/2019 quy định phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với người điều khiển xe không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc và bị tước giấy phép lái xe 1-3 tháng. Nếu vi phạm gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 10-12 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 3-5 tháng.

Nguyên Vũ