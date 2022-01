Biden và đoàn tùy tùng không thể rời chuyên cơ tại căn cứ Andrews, sau khi xe thang bị mắc kẹt giữa trận bão tuyết lớn ở thủ đô Washington.

Trận bão tuyết lớn ở thủ đô Washington của Mỹ hôm 3/1 khiến Tổng thống Joe Biden và đoàn tùy tùng kẹt trên chuyên cơ C-32A sau khi hạ cánh xuống căn cứ liên hợp Andrews.

Hình ảnh từ các phóng viên cho thấy xe thang bị sa lầy do tuyết quá dày trong lúc tiếp cận chuyên cơ, buộc binh sĩ tại căn cứ Andrews góp sức đẩy để tiếp tục di chuyển. Tổng thống Mỹ sau đó rời máy bay an toàn và về Nhà Trắng trên đoàn xe hộ tống, thay vì sử dụng trực thăng Marine One vì thời tiết xấu.

Biden mắc kẹt trên chuyên cơ vì bão tuyết Xe thang mắc kẹt khi tiếp cận chuyên cơ chở Biden hôm 3/1. Video: Twitter/SweeneyABC.

Biden rời quê nhà Delaware đến thủ đô Washington bằng chuyên cơ C-32A, vốn được sử dụng cho Phó tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao trong chính quyền. Phi cơ được phát triển từ nền tảng máy bay chở khách Boeing 757, nhỏ hơn những chiếc VC-25A dựa trên khung thân Boeing 747 thường được Tổng thống Mỹ sử dụng khi bay chặng dài trong nước hoặc công du nước ngoài.

Di chuyển bằng chuyên cơ giữa bão tuyết, thay vì sử dụng đoàn xe hộ tống, được xem là phương án an toàn nhất cho Tổng thống Mỹ. "Các đánh giá hiểm nguy được tiến hành trước mỗi nhiệm vụ và chúng tôi có thể bảo đảm hỗ trợ an toàn cho hoạt động của Tổng thống tại thủ đô hôm nay", không quân Mỹ ra thông cáo cho biết.

Một số khu vực tại thủ đô Washington ghi nhận tuyết rơi dày đến hơn 25 cm hôm qua. Đây là đợt tuyết rơi lớn đầu tiên ở thủ đô của Mỹ trong mùa đông này, khiến hàng loạt chuyến bay thương mại bị hủy, nhiều trường học và công sở cũng phải đóng cửa.

Vũ Anh (Theo Drive)