Bị xử lý vì xuyên tạc vụ bắt nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai

Người đàn ông 31 tuổi bị xác định lợi dụng mạng xã hội xuyên tạc thông tin Công an Đồng Nai bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người ở xã Đăk Nhau.

Ngày 8/5, Phòng An ninh và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an Đồng Nai lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông ngụ phường Đông Hòa, TP HCM, về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Chủ kênh TikTok Vũ Râu bị lập biên bản. Ảnh: Thái Hà

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện người này sử dụng tài khoản TikTok có tên Vũ Râu để cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung xuyên tạc kết quả công tác đấu tranh chuyên án 1025G - bắt giữ Lê Sỹ Tùng, nghi phạm giết 3 người. Nội dung đăng lên mạng cho rằng người bị Công an Đồng Nai bắt "chưa phải hung thủ thực sự", "chưa phải tang vật gây án...".

Làm việc với lực lượng an ninh, người này thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên TikTok, cam kết không tái phạm.

Nội dung xuyên tạc về việc bắt giữ nghi phạm gây án. Ảnh: Công an Đồng Nai

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trên không gian mạng phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Nếu vi phạm tại điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng.

Phước Tuấn