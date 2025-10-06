Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai bị bắt

Lê Sỹ Tùng, 33 tuổi, bị bắt sau 3 ngày dùng súng sát hại vợ chồng chủ cơ sở thu mua nông sản cùng cháu ngoại tại xã Đăk Nhau để cướp tài sản.

Sáng 6/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) bắt giữ Tùng (ngụ Phước Long, Bình Phước cũ) - nghi phạm bắn chết 3 người trong gia đình ông Đỗ Duy Thiên, chủ cơ sở thu mua nông sản ở xã Đăk Nhau.

Tùng bị bắt chiều hôm qua. Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của nghi phạm, điều tra các dấu hiệu có thêm đồng phạm. "Công an tỉnh sẽ công bố thông tin trong buổi họp báo chiều nay", lãnh đạo Công an Đồng Nai nói với VnExpress.

Trước đó, do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long trực tiếp chỉ đạo C02 phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai phá án.

Tùng bị bắt giữ sau 3 ngày gây án. Ảnh: Thái Hà

Án mạng được phát hiện lúc 6h ngày 3/10, khi người dân đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ). Thi thể ông Thiên, 48 tuổi, cùng cháu ngoại 11 tuổi ở hiên nhà, bên cạnh mâm cơm; còn vợ ông tử vong cạnh chiếc ôtô. Trong nhà đồ vật xáo trộn, két sắt bị đưa ra phía sau đập phá.

Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định các nạn nhân đều bị đạn bắn vào đầu.

Nghi can gây án bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt video camera an ninh

Nhà ông Thiên ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi. Buổi tối khu vực này không có đèn đường, những đêm mưa càng trở nên vắng vẻ. Đêm trước khi phát hiện án mạng, gia đình sống gần nhà nạn nhân nhất (khoảng cách chừng 200 m) không nghe bất kì tiếng động lạ nào.

Người dân cho biết, vợ chồng ông Thiên hiền lành, kinh tế thuộc dạng khá giả trong vùng. Bình thường, vợ chồng ông sống cùng 2 người con nhưng buổi tối xảy ra sự việc họ không có ở nhà.

Phước Tuấn - Quốc Thắng - Phạm Dự