Bị xịt sơn khi đỗ ôtô ở đường, chủ xe làm gì để đảm bảo quyền lợi?

Tại một số địa phương xuất hiện tình trạng ôtô đậu, đỗ ven đường, trong ngõ đã bị xịt sơn, vẽ bậy lên thân xe, kính xe, gương chiếu hậu...

Gần nhất, trưa 21/11, sau khi rời quán cà phê, chị Hoàng Thanh Quỳnh cùng hai người ra về thì phát hiện 3 ôtô 5 chỗ đậu trong ngõ trên đường Ngư Hải, phường Thành Vinh (trước đây thuộc TP Vinh), bị xịt sơn lên kính và gương chiếu hậu.

Nơi xảy ra sự việc không có camera an ninh, công an đã đến khu vực xung quanh trích xuất dữ liệu từ một số camera để tìm thủ phạm. Hiện kết quả chưa được công bố.

Ôtô 5 chỗ bị xịt sơn ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, ngày 21/11. Ảnh: Hùng Lê

"Của đau con xót", chắc hẳn tôi cũng như nhiều người đều bức xúc, song nếu phản ứng thiếu kiềm chế, rất dễ dẫn tới vi phạm pháp luật. Xin hỏi luật sư, nếu rơi vào trường hợp trên, tôi cần làm gì để đảm bảo quyền lợi trong khi chưa tìm ra thủ phạm để yêu cầu đền bù?

Việc xịt sơn lên ôtô người khác có phải là hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản?

Độc giả Thanh Huyền

Luật sư trả lời

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty Luật TNHH Long Phúc) cho biết, khi phát hiện ôtô bị xịt sơn hoặc có dấu hiệu bị phá hoại, chủ xe nên giữ nguyên hiện trường, không rửa, không lau vết sơn để tránh làm mất dấu vết. Đồng thời, dùng điện thoại chụp ảnh, quay video toàn cảnh chiếc xe, các vị trí bị xịt sơn, biển số và khu vực xung quanh (vỉa hè, mặt đường, nhà dân, camera an ninh) làm bằng chứng.

Chủ xe cần ghi lại thời gian phát hiện, vị trí đỗ xe, tình trạng trước và sau khi bị xịt sơn, ước tính thiệt hại ban đầu. Nếu khu vực có camera của người dân, cơ quan, cửa hàng hoặc camera an ninh công cộng, nên chủ động liên hệ, đề nghị trích xuất, sao lưu dữ liệu hình ảnh, video trong khung giờ nghi ngờ xảy ra vụ việc để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Sau đó, chủ xe trình báo tại công an phường, xã nơi xảy ra vụ việc, gửi kèm hình ảnh, video, tài liệu liên quan. Trường hợp xác định được người vi phạm, người bị hại có thể yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí khắc phục, sửa chữa và các thiệt hại phát sinh theo quy định.

Ngoài ra, chủ xe hoặc người dân cũng có thể phản ánh đến chính quyền địa phương về tình trạng bị xịt sơn hàng loạt, mất an ninh trật tự tại khu vực để cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, lắp đặt thêm camera, biển báo hoặc điểm đỗ xe hợp pháp nhằm hạn chế các vụ việc tương tự.

Trong thời gian chờ kết quả xử lý, chủ xe cần giữ thái độ hợp tác, không tự ý truy tìm, đối chất hoặc trả đũa, tránh phát sinh tranh chấp, xung đột và rủi ro pháp lý cho chính mình.

Trường hợp người tạt sơn không đền bù, trong khi ôtô có mua bảo hiểm, chủ xe có thể yêu cầu đơn vị bảo hiểm bồi thường và chuyển quyền đòi lại khoản tiền thiệt hại cho doanh nghiệp bảo hiểm, với điều kiện hợp đồng có điều khoản bảo hiểm đối với hành vi phá hoại.

Ở khía cạnh này, nếu ôtô có bảo hiểm vật chất, ngay khi phát hiện bị xịt sơn, chủ xe cần báo công an lập biên bản, đồng thời thông báo cho công ty bảo hiểm. Giữ nguyên hiện trạng, chụp ảnh, quay video làm chứng cứ, không tự sửa chữa trước khi bảo hiểm cử giám định viên. Sau khi chi trả, công ty bảo hiểm có quyền truy đòi người gây thiệt hại; chủ xe cần đọc kỹ điều khoản về phạm vi bảo hiểm, mức khấu trừ và thủ tục.

Hành vi tạt, xịt sơn lên ôtô, nhà ở hoặc tài sản của người khác được xem là hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Tùy mức độ thiệt hại căn cứ kết quả giám định, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính 3-5 triệu đồng. Trường hợp thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng có tình tiết tăng nặng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tiền đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù cao nhất đến 3 năm, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại theo quy định pháp luật.

Đức Hùng