Công an truy tìm người xịt sơn lên 3 ôtô

Nghệ AnCông an phường Thành Vinh đang trích xuất camera truy tìm người xịt sơn lên kính 3 ôtô 5 chỗ đậu trong ngõ trên đường Ngư Hải.

Trưa 21/11, sau khi rời quán cà phê, chị Hoàng Thanh Quỳnh cùng hai người ra về thì phát hiện 3 ôtô 5 chỗ đậu trong ngõ trên đường Ngư Hải, phường Thành Vinh, trước đây thuộc TP Vinh, bị xịt sơn lên kính và gương chiếu hậu.

Ba ôtô bị xịt sơn màu trắng, vết sơn in hằn nhiều vòng bên kính phải của cửa trước và cửa sau. Sự việc được trình báo Công an phường Thành Vinh.

Ôtô 5 chỗ bị xịt sơn. Ảnh: Hùng Lê

Chị Quỳnh cho biết, lúc 9h30 đến quán cà phê, vì không còn chỗ đậu ôtô nên chị lái xe vào con ngõ cách quán vài chục mét để đậu, song bị một người phụ nữ tới phản ứng, nói không được đậu xe ở đây. Chị Quỳnh trình bày với người phụ nữ đang có việc bận, mong thông cảm.

"Tôi hứa xong việc sẽ đi ngay, song chị ấy kiên quyết không cho đậu, bảo 'đậu ở đó thì đừng có trách'", chị Quỳnh nói, thêm rằng con ngõ này rộng, đủ hai làn ôtô chạy, vị trí đậu không chắn cửa nhà ai.

Vị trí 3 ôtô đậu. Ảnh: Hùng Lê

Một lúc sau, người bạn đến uống cà phê, đậu ôtô phía sau xe chị Quỳnh, cũng bị người phụ nữ ra phản đối. Chị này xin thông cảm vì không có chỗ nào thuận lợi hơn để đậu xe. Theo chị, khu vực này không có biển cấm dừng, đỗ ôtô và không cản trở giao thông.

Công an phường Thành Vinh cho hay, nơi xảy ra sự việc không có camera an ninh, đơn vị đang cử cán bộ đến khu vực xung quanh trích xuất camera để tìm người gây ra vụ xịt sơn để đưa ra hướng xử lý.

Đức Hùng