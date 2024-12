Bị ung thư tuyến giáp có nên kiêng ăn thịt bò?

Nhiều người nói bị ung thư tuyến giáp nên kiêng ăn thịt bò để tránh bệnh di căn và nguy hiểm sức khỏe, điều này có đúng không? (Mai, 33 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã xếp thịt đỏ vào nhóm 2A, tức là "có thể gây ung thư cho con người". Một số nghiên cứu khác cho biết tiêu thụ thịt đỏ, đặc biệt là thịt được chế biến ở nhiệt độ cao như nướng hoặc chiên, có thể hình thành các hợp chất gây ung thư.

Tuy nhiên, một nghiên cứu khác trên American Journal of Clinical Nutrition, theo dõi 200.000 người trong 10 năm, chỉ ra không tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa việc tiêu thụ thịt đỏ và nguy cơ phát triển ung thư tuyến giáp. Một công trình khác trên hơn 500.000 người cũng không thấy mối liên hệ nhất quán giữa mức tiêu thụ thịt đỏ và ung thư tuyến giáp. Năm 2019, một nghiên cứu trên Journal of Nutrition and Cancer kết luận rằng không có bằng chứng thuyết phục để xác nhận rằng tiêu thụ thịt đỏ làm gia tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp.

Trong nhóm thịt đỏ, thịt bò là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein, sắt, kẽm và vitamin B12, rất tốt cho sức khỏe. Hiện chưa có bằng chứng rõ ràng, khẳng định ăn thịt bò làm tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp. Song, tiêu thụ thịt ở mức độ vừa phải vẫn là lựa chọn an toàn cho bệnh nhân ung thư.

Thịt bò chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, song không nên lạm dụng. Ảnh: Bùi Thủy

Để đảm bảo sức khỏe, bệnh nhân ung thư tuyến giáp nên giảm ăn thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói và thịt nướng cháy, không cần kiêng hoàn toàn. Bổ sung các nguồn protein khác như cá, thịt gà không da, đậu và các loại hạt, có lợi cho sức khỏe tim mạch và tuyến giáp.

Bệnh nhân ung thư nên ưu tiên thực phẩm lành mạnh, ăn nhiều món hấp, luộc, hầm thay vì chiên xào. Tập thể dục nâng cao sức khỏe. Người bệnh có thể tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe cá nhân.

Ung thư tuyến giáp (bướu cổ ác tính) xếp thứ 9 trong số các loại ung thư phổ biến nhất Việt Nam với hơn 5.400 ca mắc mới, năm 2020, theo thống kê của Globocan. Bệnh xảy ra khi các tế bào trong tuyến giáp phát triển đột biến khiến chúng nhân lên nhanh chóng, giết chết các tế bào khỏe mạnh và tích tụ thành khối u. Bệnh ở giai đoạn sớm thường không biểu hiện triệu chứng, chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ, siêu âm.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu

Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, vú và lồng ngực, Trung tâm Ung bướu

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội