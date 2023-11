Bị trĩ khi mang thai có nguy hiểm?

Nhiều người cho rằng trĩ khiến mẹ bầu đau, ngứa, chảy máu, liệu có ảnh hưởng đến chuyển dạ hay không? (Ngọc, 30 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Theo thống kê, phụ nữ mang thai dễ bị trĩ ngoại hơn trĩ nội. Trĩ nội là trĩ hình thành bên trong ống hậu môn, lâu ngày sẽ sa ra ngoài và không thể thụt vào trong. Mang thai khiến áp lực từ tử cung tăng lên và hình thành bệnh trĩ nội. Các dấu hiệu có thể bao gồm đi ngoài ra máu, người bệnh có thể thấy máu trên giấy vệ sinh hoặc dính trên phân...

Trĩ ngoại là hiện tượng các búi trĩ nằm bên rìa hậu môn, có thể thấy được khi thành hình. Triệu chứng thường gặp như ngứa quanh hậu môn, xuất hiện khối u cứng, mềm gần hậu môn, chảy máu.

Trĩ gây khó sinh do búi trĩ chèn ép, làm hẹp đường sinh thường. Bệnh trĩ có thể gây ngứa và khó chịu, thậm chí gây chảy máu trực tràng, đặc biệt là khi bạn đi vệ sinh. Nhiều người bị đau đầu, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Trường hợp trĩ sưng quá to, gây đau đớn, không thể đại tiện được, cần sự can thiệp của phẫu thuật.

Để phòng ngừa bị trĩ khi mang thai, mẹ bầu cần tránh bị táo bón bằng cách bổ sung chất xơ từ trái cây, rau củ, nước. Phụ nữ mang thai nên uống đủ ba lít nước mỗi ngày, hạn chế nhịn tiểu. Tránh ngồi hoặc đứng quá lâu trong thời gian dài. Nên vận động nhẹ nhàng cơ thể bằng cách đi bộ (khoảng vài phút) để làm giảm áp lực lên khu vực hậu môn.

Khi nằm nên nằm nghiêng để làm giảm áp lực xuống các tĩnh mạch trực tràng. Nếu thường xuyên bị táo bón và tình trạng này không cải thiện, nên hỏi ý kiến của bác sĩ về các loại thuốc nhuận tràng mà thai phụ có thể dùng.

Tránh bưng bê hoặc nâng vật nặng vì sẽ làm tăng áp lực lên vùng bụng và hông chậu. Tránh ăn các loại thực phẩm nhiều muối, thức ăn mặn. Tránh tăng cân quá nhiều, gây áp lực lên trực tràng, làm tăng nguy cơ bệnh trĩ ở bà bầu.

Một số cách giúp làm giảm bớt khó chịu do trĩ khi mang thai như chườm lạnh (túi chườm đá có lớp phủ mềm) lên vị trí bị ảnh hưởng nhiều lần trong ngày. Ngâm hậu môn trong nước ấm trong vòng 10-15 phút vài lần mỗi ngày. Vệ sinh sạch sẽ, nhẹ nhàng sau mỗi lần đại tiện. Sử dụng giấy vệ sinh mềm, không mùi, ít gây kích ứng.

Khi có dấu hiệu mắc trĩ hoặc đau khi bị trĩ, người mẹ tốt nhất nên tới bệnh viện để được kiểm tra và tư vấn cách điều trị phù hợp.

Bác sĩ Phan Chí Thành

Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương