Bị trào ngược có nên ăn bánh chưng chiên?

Ăn món chiên dầu ngày Tết, như bánh chưng chiên, làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày, rối loạn tiêu hóa, khó chịu, đúng không? (Hoa, 22 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Ngày Tết, mọi người có xu hướng ăn nhiều hơn, món ăn giàu đạm, tinh bột, chất béo như nem rán, bánh chưng, thịt đông... Tuy nhiên, thức ăn nhiều dầu mỡ khiến áp lực của cơ thắt thực quản dưới (hàng rào bảo vệ sinh lý chống hiện tượng trào ngược) giảm đi. Ăn nhiều chất béo khiến thời gian thực quản tiếp xúc với dịch acid sẽ nhiều hơn so với ăn bữa ăn thông thường dẫn đến trào ngược. Đồ ăn nhiều chất béo và đồ chiên rán gây đầy hơi, khó tiêu, béo phì.

Đặc biệt bánh chưng rán chứa nhiều chất béo, gây tăng cân và ảnh hưởng xấu đến người mắc bệnh cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, tim mạch và thận. Với người khỏe mạnh, ăn quá nhiều cũng dẫn đến đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu.

Người bị trào ngược cũng không nên ăn thức ăn đóng hộp và rượu, làm tăng mức độ và tần suất xuất hiện triệu chứng khó tiêu. Chocolate cũng làm nặng hơn triệu chứng trào ngược ở một số bệnh nhân. Thói quen ngủ ít, ăn tối muộn và ngủ trong vòng hai tiếng sau ăn, ăn trước khi ngủ cũng làm triệu chứng trào ngược nặng hơn.

Để hạn chế triệu chứng trào ngược, bạn nên ăn nhiều rau xanh, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, hoa quả, cá, dầu ô liu. Uống ít rượu và các sản phẩm từ sữa, thịt đỏ. Hạn chế món chiên dầu nhiều, hâm chiên lại nhiều lần để giảm cảm giác khó chịu.

Trường hợp trào ngược quá nhiều, bạn nên đi khám để được kê đơn, điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ảnh minh họa: Quỳnh Mai

PGS.TS Đào Việt Hằng

Phó Giám đốc Trung tâm nội soi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội