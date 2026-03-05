Bí thư Trần Lưu Quang: Sớm khởi động lại dự án Mả Lạng, chợ Gà - Gạo

Phường khảo sát nhu cầu hơn 1.400 hộ dân ở Mả Lạng, chợ Gạo, thành phố quy hoạch lại chiều cao tòa nhà, đường xá để thu hút nhà đầu tư, theo Bí thư Thành ủy TP HCM.

Yêu cầu được Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đưa ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ). Đây là hai dự án ở khu vực trung tâm thành phố, liên quan nhiều người dân, song chậm triển khai.

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, chiều 5/3. Ảnh: An Phương

Bí thư Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 6 với 4 ứng viên khác gồm ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn TP HCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Pasteur TP HCM.

Sau khi các ứng viên trình bày chương trình hành động, cử tri nêu nhiều kiến nghị. Ông Trịnh Văn Thành, phường Cầu Ông Lãnh, cho biết trên địa bàn còn nhiều dự án treo kéo dài, trong đó có khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh (khu Mả Lạng) nhiều năm chưa được giải quyết.

Cử tri Phạm Thanh Triều cũng phản ánh tình trạng quá tải nhà ở tại khu Mả Lạng, có gia đình 9–10 người phải "chia ca" ngủ trong căn nhà chỉ rộng 10–15 m². Ngoài ra, khu vực chợ Cầu Muối cũng xuống cấp, điều kiện sống chật chội và ô nhiễm môi trường.

Từ thực tế này, cử tri mong các đại biểu nếu trúng cử, đặc biệt Bí thư Trần Lưu Quang, cùng TP HCM và Trung ương sớm xây dựng cơ chế, chính sách để tìm giải pháp xử lý các khu vực trên.

Theo Bí thư Quang, không chỉ bà con mà bản thân ông cũng trăn trở về khu Mả Lạng và chợ Gà Gạo. Bởi theo ông, khu Mả Lạng trước đây là nơi nhiều người đi kinh tế mới sau đó trở lại thành phố sinh sống, ở trong những căn nhà rất chật hẹp.

"Tôi có bạn hồi đại học, nhà chỉ vài mét vuông. Tối ngủ thì thân người nằm trong nhà, còn chân phải đưa ra ngoài hẻm, cả đêm không ngủ vì sợ cái chân bị xe cán", ông kể lại, thêm rằng những câu chuyện như vậy rất xúc động và cũng cho thấy điều kiện sống ở đây còn nhiều khó khăn.

Cuộc sống của người dân khu Mả Lạng, năm 2023. Ảnh: Thanh Tùng

Bí thư Thành uỷ TP HCM cho hay những khu vực như thế này chính quyền phải có trách nhiệm. Báo cáo sơ bộ, khu Mả Lạng có hơn 1.400 hộ dân sinh sống. Ông yêu cầu phường thống kê đầy đủ, lập danh sách của khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo gửi về Thành ủy để "chúng tôi cùng khảo sát, tính toán phương án giải quyết".

Qua báo cáo của lãnh đạo hai phường, trước đây dự án đã có nhà đầu tư, đã từng triển khai nhưng dở dang rồi dừng lại. Theo ông Quang, dự án chậm trễ do bài toán kêu gọi nhà đầu tư. Để giải quyết phải xem xét bài toán giao thông và điều chỉnh quy hoạch, chẳng hạn nâng số tầng xây dựng cao hơn.

Người đứng đầu Đảng bộ TP HCM cho rằng bài toán đặt ra là nếu xây chung cư tại khu Mả Lạng nhưng dành khoảng 8 tầng để bố trí tái định cư thì cần thêm chừng 10 tầng nhà ở thương mại để nhà đầu tư bán, qua đó mới bảo đảm nguồn lực tài chính triển khai dự án.

Tuy nhiên, với tổng chiều cao khoảng 18 tầng, hạ tầng giao thông hiện hữu có thể không đáp ứng được. Vì vậy, theo ông, việc cải tạo khu vực này phải làm đồng bộ giữa điều chỉnh tầng cao công trình, nâng cấp đường xá và các chỉ tiêu quy hoạch đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư tham gia.

"Tôi hứa với bà con là sẽ tổ chức, khảo sát kỹ vấn đề này", ông Quang nói.

Khu Mả Lạng, còn gọi là tứ giác Nguyễn Cư Trinh, được bao quanh bởi bốn tuyến đường Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh – Trần Đình Xu – Nguyễn Cư Trinh. Trước năm 1975, nơi đây là nghĩa địa, sau đó được di dời và dần hình thành khu dân cư ở trung tâm quận 1 cũ. Hiện khu vực có hơn 530 căn nhà dưới 20 m², phần lớn siêu nhỏ và xuống cấp.

Từ năm 2000, TP HCM chủ trương giải tỏa, chỉnh trang khu Mả Lạng rộng 6,8 ha. Dự án từng qua nhiều chủ đầu tư nhưng không thể triển khai, đến ba năm trước thành phố quyết định thu hồi.

Khu chợ Gà – Gạo nhìn từ trên cao. Ảnh: Đình Văn

Trong khi đó, khu chợ Gà – Gạo nằm giữa các đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt và Yersin, thuộc phường Cầu Ông Lãnh, là chợ truyền thống tồn tại từ trước năm 1975 nhưng đã xuống cấp. Khu đất hơn 6.300 m2 được quy hoạch xây công trình cao tối đa 50 m (10–14 tầng), quy mô khoảng 700 dân. Dự án dự kiến ảnh hưởng 290 hộ với 1.173 người đang sinh sống, song nhiều năm qua vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư.

Lê Tuyết