Bí thư TP HCM: 'Thần tốc truy vết dịch tễ 3 ca Omicron cộng đồng'

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết các lực lượng chức năng TP HCM đang thần tốc khoanh vùng, truy vết liên quan chùm ca nhiễm Omicron để ngăn lây lan cộng đồng.

Nội dung này được ông Nên chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, sáng 19/1. "Chùm ca Omicron liên quan đến một người thân đi từ nước ngoài về được phát hiện kịp thời", ông Nên nói và cho rằng "đó là nỗ lực tối đa của ngành y tế và các cơ quan chức năng". Bí thư Thành ủy TP HCM cũng khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác.

Cuối tháng 11 năm ngoái khi Omicron lần đầu được ghi nhận, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định đây là biến chủng "đáng lo ngại, lây nhiễm nhanh hơn các biến chủng trước". Các nghiên cứu sau đó cho thấy chu kỳ lây nhiễm chủng Omicron chỉ trong vòng vài ngày. Do đó, WHO cũng khuyến cáo cần phải nhanh chóng truy vết, khoanh vùng để chặn lây lan.

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, sau khi nhận được báo cáo giải trình tự gene của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM về 3 ca nhiễm Omicron trong cộng đồng, trung tâm đã nhanh chóng điều tra dịch tễ. Các chuyên gia dịch tễ đã xác định mối liên hệ giữa 3 trường hợp này là cùng đi ăn với người phụ nữ nhập cảnh từ Mỹ.

Trong ba ca nhiễm Omicron cộng đồng, nam bệnh nhân 35 tuổi ngụ huyện Bình Chánh là bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, đã tiêm hai mũi vaccine Pfizer. Nữ bệnh nhân 31 tuổi ngụ quận 11, đã tiêm 3 mũi vaccine gồm AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Người còn lại 48 tuổi trú tại phường 1, quận Gò Vấp, đã tiêm hai mũi vaccine Moderna.

Hiện nhà chức trách chưa công bố đã truy vết xác định bao nhiêu người tiếp xúc với các ca nhiễm Omicron cộng đồng. Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang tìm hiểu dịch tễ liên quan bác sĩ nhiễm Omicron.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tại buổi gặp mặt báo chí, sáng 19/1. Ảnh: Hiểu Khuê

Điều tra dịch tễ cho thấy người phụ nữ nhập cảnh, 41 tuổi, từ Mỹ về sân bay Cam Ranh ngày 7/1 trên chuyến bay BN5409 và được cách ly tại khách sạn ở Nha Trang. Người này từng tiêm 3 mũi vaccine Pfizer. Một ngày trước khi lên máy bay về Việt Nam (hôm 5/1), chị xét nghiệm PCR tại Mỹ có kết quả âm tính. Tại Nha Trang, chị cách ly ở phòng riêng, được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hòa xét nghiệm PCR hôm 9/1 - kết quả tiếp tục âm tính. Ngày 10/1, chị bay chuyến VN1345 từ Nha Trang đến TP HCM lúc 16h30, sau khi đi ăn cùng ba người thân ở nhà hàng thì trở về nhà.

Từ ngày 11 đến 13/1, người này ở nhà tại phường 17, quận Bình Thạnh, không gặp gỡ ai, ăn uống đặt qua ứng dụng trực tuyến. Tối 13/1, chị ho khan, rát họng nhẹ nên hôm sau đến phòng khám tại quận 3 khám để lấy thuốc uống. Sau đó người này về nhà, chưa tiếp xúc với đồng nghiệp tại phòng khám.

Cùng ngày 14/1, ba người thân có triệu chứng nên liên lạc với phòng khám lấy mẫu gửi Bệnh viện 30-4 xét nghiệm, có kết quả dương tính vào ngày 15/1. Ngay sau đó, hai trong số ba người đến nhà người phụ nữ nhập cảnh để cách ly điều trị tại nhà, một người còn lại ở nhà riêng tại quận 11.

Ngày 16/1, người phụ nữ nhập cảnh gọi nhân viên của phòng khám đến nhà để lấy mẫu xét nghiệm PCR và có kết quả dương tính chiều cùng ngày do Bệnh viện 30/4 thực hiện.

Theo đại diện Bệnh viện 30-4, cán bộ phòng xét nghiệm sinh học phân tử đã phát hiện ba mẫu bệnh phẩm có gene S bất thường, nên gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM giải trình tự gene virus. Chiều 18/1, kết quả cho thấy đều thuộc biến chủng Omicron (BA.1). Trong ba người, chỉ có nam bác sĩ là hợp tác, hai người còn lại lúc đầu không đồng ý cho gửi mẫu bệnh phẩm đi giải trình tự gene virus, bệnh viện giải thích đây là quy định của Luật Khám chữa bệnh, nếu không cho làm sẽ mời công an vào cuộc.

Riêng người phụ nữ nhập cảnh có kết quả dương tính vào chiều 16/1, hiện chưa có kết quả giải trình tự gene vì ngày 18/1 sau khi ba người kia có kết quả nhiễm biến chủng Omicron, chị mới yêu cầu bệnh viện 30-4 gửi mẫu sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM xin giải trình tự gene virus.

Như vậy, liên quan chùm ca này, hiện ngành y tế ghi nhận 4 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, ba ca đã giải trình tự gene virus nhiễm biến chủng Omicron, trường hợp còn lại là người phụ nữ nhập cảnh đang chờ kết quả giải trình tự. Sau khi điều tra dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM chuyển 4 bệnh nhân đến Bệnh viện Dã chiến số 12 để điều trị.

Đây là ba ca Omicron cộng đồng đầu tiên tại TP HCM cũng như tại Việt Nam, nâng tổng số ca nhiễm biến chủng mới cả nước lên 73, hầu hết là người nhập cảnh cách ly ngay. Trong đó TP HCM 33 ca (gồm 3 ca cộng đồng, 30 ca nhập cảnh), Quảng Nam 27, Đà Nẵng 3, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Ninh mỗi nơi 2, Hải Dương, Hải Phòng, Long An đều một.

Ở diễn biến khác, theo ông Nên, thành phố hôm nay ghi nhận 9 ca Covid-19 tử vong, trong đó có 3 ca từ các tỉnh chuyển đến. "Đây là con số tử vong thấp nhất, là tin vui mà trước đây không dám nghĩ tới, bây giờ nghe cũng chưa dám tin", ông nói.

Phòng xét nghiệm sinh học phân tử Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa

Lê Phương