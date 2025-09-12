Bị sốt xuất huyết nên ăn và kiêng gì?

Người bệnh sốt xuất huyết có thể ăn cháo ngũ cốc, súp, uống nước ép rau củ quả tươi, tránh cạo gió, không tự ý uống thuốc.

Sốt cao, đau khớp, nhức đầu và phát ban là triệu chứng đặc trưng của sốt xuất huyết. Người bệnh nhẹ có thể không cần đến bệnh viện, tự chăm sóc bản thân kết hợp ăn uống phù hợp để tăng cường sức khỏe, giảm các triệu chứng khó chịu và đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Nên ăn

Cháo ngũ cốc là lựa chọn lành mạnh cho bữa sáng. Hàm lượng chất xơ và giá trị dinh dưỡng của ngũ cốc giúp người bệnh có đủ sức chống lại bệnh. Cháo ngũ cốc là món ăn phù hợp cho người bị sốt xuất huyết vì dễ nuốt và tiêu hóa nhanh.

Súp có tác dụng làm dịu các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết. Nên chọn món súp từ gà, nấm, ít gia vị để có lợi cho tiêu hóa.

Cam chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C, chất chống oxy hóa. Hàm lượng chất xơ cao của loại quả này có tác dụng giảm chứng khó tiêu, phù hợp khi mắc bệnh.

Uống trà thảo mộc có thể giảm các triệu chứng của sốt xuất huyết. Người bệnh nên chọn thảo quả, bạc hà hoặc gừng. Đây đều là những loại thảo mộc tốt, nhất là gừng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, tác dụng giảm sốt.

Nước dừa cung cấp nước tự nhiên, chứa nhiều khoáng chất thiết yếu và chất điện giải. Uống nước dừa có thể bổ sung lượng chất lỏng trong cơ thể, giảm nguy cơ mất nước khi sốt.

Nước ép rau củ tươi làm từ cà rốt, dưa chuột và các loại rau lá khác rất tốt khi sốt xuất huyết. Những loại rau này chứa các vitamin và khoáng chất cần thiết, có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch và giảm đau cho người bệnh.

Nước rau củ quả cung cấp vitamin C, là chất chống oxy hóa kích hoạt cơ thể sản xuất collagen và tăng cường hệ thống miễn dịch. Các loại quả như cam, dứa, dâu tây, ổi và kiwi tăng sản xuất lympho bào, hỗ trợ chống lại virus. Bệnh nhân sốt xuất huyết nên uống nhiều nước củ quả.

Lá neem còn gọi là cây thường xanh Ấn Độ. Chiết xuất từ dung dịch lá nem có thể ức chế virus dengue, kháng virus nên có tác dụng giảm triệu chứng sốt xuất huyết.

Nên kiêng

Người bệnh sốt xuất huyết không nên nhịn ăn uống mà dùng thức ăn lỏng, dễ tiêu, chia làm nhiều bữa nhỏ trong ngày. Uống nhiều nước để cơ thể không bị thiếu nước và chất điện giải.

Không nên cạo gió, chích lể. Nhiều người cho rằng chích lể khi cơ thể xuất hiện những mẩn bầm để "lấy bớt máu", tuy nhiên thực tế có thể dẫn đến chảy máu không cầm. Vết thương khi chích lể tạo điều kiện cho vi trùng xâm nhập gây nhiễm trùng, rối loạn đông máu.

Tuyệt đối không tự ý uống thuốc mà không đến bệnh viện khám vì có thể bỏ sót các triệu chứng nặng. Người bệnh thường chủ quan đã dùng thuốc nên không theo dõi sát diễn tiến nặng, nhập viện muộn khi đã xảy ra sốc xuất huyết hoặc biến chứng nguy hiểm.

Không hạ sốt bằng thuốc aspirin, ibuprofen, dễ gây xuất huyết nặng, chảy máu dạ dày. Cách hạ sốt đúng là uống thuốc paracetamol với liều lượng phù hợp cân nặng, mỗi lần uống cách nhau 4-6 giờ, khi nhiệt độ cơ thể từ 38 độ C trở lên. Không nên uống thuốc hạ sốt liên tục, thời gian uống cách nhau quá ngắn hoặc nhiệt độ dưới 37 độ C, sẽ quá liều hoặc lạm dụng thuốc. Uống thuốc hạ sốt liên tục có thể gây tổn thương gan, xuất huyết tiêu hóa.

Người bị sốt xuất huyết nên đến bệnh viện khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Không nên truyền dịch tại các phòng khám tư hoặc cơ sở y tế không đủ điều kiện vì nguy cơ sốc dịch truyền, gây phù nề, suy tim, khiến quá trình điều trị sau đó gặp nhiều khó khăn.

Bảo Bảo