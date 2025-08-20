Bị sếp xúc phạm, tôi có quyền nghỉ không cần báo trước?

Tôi xin phép sếp không làm thêm vào chủ nhật nữa và giải thích lý do thế nhưng nhận lại là những lời mắng chửi rất nặng nề, xúc phạm thô tục, bị cho là lười biếng.

Mỗi tuần, tôi làm việc từ thứ hai đến thứ bảy, chỉ có ngày chủ nhật là được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, mấy tháng nay sếp yêu cầu tôi phải tăng ca, làm thêm cả chủ nhật.

Ban đầu, tôi cũng đồng ý vì nghĩ mình có thể giúp công ty. Nhưng tôi dần nhận ra rằng chủ nhật lên công ty hầu như không có khách hàng, lãng phí thời gian một cách vô nghĩa trong khi bản thân lại không có đủ thời gian chăm sóc gia đình.

Vì vậy, tôi xin phép sếp không làm thêm vào chủ nhật nữa và đã giải thích lý do. Và khi nhận lại những câu nói xúc phạm, tôi thấy rất tổn thương, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe, dù suốt thời gian qua luôn làm việc hết mình.

Giờ tôi thực sự không còn tâm trí nào làm việc với người chủ như vậy nữa. Nếu tôi quyết định nghỉ việc ngay lập tức mà không tuân thủ thời gian báo trước theo quy định của pháp luật thì có bị coi là vi phạm không?

Độc giả Kiều Nhung

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn