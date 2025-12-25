Bị sếp dụ viết đơn xin nghỉ việc, tôi phải làm gì?

Tôi ký hợp đồng lao động vào giữa tháng 4/2025, thời hạn 24 tháng. Tuy nhiên, tuần trước, sếp khuyên tôi "nên nghỉ để tìm công việc khác tốt hơn".

Trong cuộc nói chuyện riêng, sếp bảo: Anh thấy em giỏi, nhưng nếu làm việc lâu dài ở công ty này thì thu nhập sẽ không tương xứng với năng lực của em. Công ty đang gặp khó khăn, và khó khăn này có thể kéo dài. Tiền lương, thưởng Tết sắp tới cũng không thể như em kỳ vọng. Anh nghĩ em nên nghỉ việc trong giai đoạn này để tìm công việc khác tốt hơn. Anh quý em nên mới nói vậy. Nếu quyết định nghỉ, em có thể viết đơn xin nghỉ việc, anh sẽ viết nhận xét tốt để em dễ dàng xin việc ở nơi khác nếu cần.

Ban đầu, tôi tưởng sếp nói thật lòng, cảm thấy rất biết ơn và hứa suy nghĩ thêm. Tuy nhiên, sau khi nghe một số anh chị làm lâu năm trong công ty chia sẻ, tôi bắt đầu nghi ngờ về mục đích của sếp. Họ nói rằng đây là chiến lược của công ty, bởi vào cuối năm, công ty thường xuyên cắt giảm nhân sự để giảm bớt chi phí tiền lương và thưởng Tết. Khoảng một tháng sau Tết Âm lịch, công ty sẽ tuyển dụng nhân viên kinh doanh mới.

Tôi đang đứng trước quyết định khó khăn. Nghỉ việc vào thời điểm này sẽ khiến tôi xấu hổ với gia đình và người thân vì bị mất việc trước Tết. Liệu tôi có nên viết đơn xin nghỉ lúc này? Tự nguyện viết đơn xin nghỉ việc thì có được công ty hỗ trợ khoản tiền nào hay không?

Độc giả An Nhiên

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn