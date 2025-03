Bị sán ký sinh chi chít khắp cơ thể

Phú ThọHai bệnh nhân 47 và 71 tuổi đau đầu kéo dài kèm co giật cơ vùng mặt miệng, kết quả chụp CT phát hiện ổ sán ký sinh chi chít trên não và khắp cơ thể.

Ngày 20/3, đại diện Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn cho biết biểu hiện đau đầu kèm co giật của cả hai người bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thần kinh khác như đột quỵ, u não khiến việc chẩn đoán ban đầu gặp khó khăn.

Cả hai bệnh nhân cho biết tình trạng đau đầu kéo dài lâu ngày, uống thuốc không khỏi. Gần đây, cơn co giật tăng dần khiến bệnh nhân không thể ăn ngủ ngon.

Kết quả xét nghiệm và chụp cộng hưởng từ sọ não cho thấy bệnh nhân bị tổn thương do ấu trùng sán lợn ở hệ thần kinh trung ương, kèm phù não, co giật. Hình chụp còn cho thấy sán còn ký sinh nhiều ở tay chân.

Ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy sán ký sinh khắp cơ thể người bệnh 71 tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sán não (còn gọi u não do ấu trùng sán dây) là bệnh lý thuộc nhóm nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, gây suy giảm trí nhớ, đau đầu, mờ mắt. Người bệnh sốt cao, đau đầu, nôn do tăng áp lực nội sọ, có thể dẫn đến co giật, liệt mặt ngoại biên (liệt thần kinh số VII, liệt nửa người), tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Các dấu hiệu nhiễm sán trên não dễ bị nhầm với viêm màng não,u não. Nhiều người nghĩ nhầm là mắc bệnh động kinh, tai biến, tâm thần nên điều trị ở bệnh viện tâm thần nhiều năm. Khi đến bệnh viện, tình trạng bệnh tương đối muộn, ký sinh trùng đã tấn công vào cơ thể và lên não gây nhiều di chứng.

Nguyên nhân mắc bệnh sán não là ăn phải ấu trùng sán dây lợn hoặc ăn thịt lợn, nem hoặc thịt lợn tái, nướng chưa chín, rau sống chưa được vệ sinh sạch sẽ. Khi vào cơ thể, ấu trùng sán di chuyển theo đường máu tới não, cơ và gây bệnh.

Ngoài ra, ấu trùng sán còn gây bệnh ở nhiều cơ quan khác. Ở mắt, nang ấu trùng có thể nằm trong hốc mắt, mi mắt, trong kết mạc, thủy tinh thể, tiền phòng, làm giảm thị lực hoặc bị mù tùy theo vị trí của ấu trùng trong mắt

Bác sĩ khuyến cáo tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi, vệ sinh tay trước khi ăn. Người lớn, trẻ nhỏ cần tẩy giun định kỳ 6 tháng đến một năm một lần, không ăn tiết canh, thịt lợn tái, nội tạng không bảo đảm, không rõ nguồn gốc. Tăng cường vệ sinh môi trường, giữ gìn nơi ở, vườn tược sạch sẽ.

