Bi Rain 'kiệt sức' khi đóng phản diện

Bi Rain cho biết tăng cân, tập luyện cường độ cao đến mức phải dùng thuốc giảm đau trong lần đầu đóng vai phản diện ở phim "Bloodhounds 2".

Sau 28 năm hoạt động nghệ thuật, Bi Ran thử sức với hình tượng phản diện, vào vai Im Baek Jeong - kẻ điều hành một giải quyền Anh bất hợp pháp toàn cầu. Nhân vật là tay đấm bốc tài năng nhưng bị cấm thi đấu vĩnh viễn sau khi hành hung trọng tài. Baek Jeong gây sức ép lên mẹ con võ sĩ Gun Woo (Woo Do Hwan) và huấn luyện viên Woo Jin (Lee Sang Yi), buộc nam chính tham gia trận so găng với hắn.

Trailer 'Bloodhounds 2' (Chó săn công lý 2) Trailer "Bloodhounds 2" (Chó săn công lý 2), nhân vật của Bi Rain xuất hiện từ giây thứ ba. Phim ra mắt trên Netflix ngày 3/4, gắn nhãn 19+ (dành cho khán giả từ đủ 19 tuổi trở lên). Video: Netflix

Trong cuộc phỏng vấn với Newsis hôm 10/4, Rain cho biết vốn không quen với vai phản diện và trước đây không có nhiều cơ hội nhận dạng vai này. Tuy nhiên, anh muốn được trải nghiệm ít nhất một lần, quyết định chọn Bloodhounds 2 do ngưỡng mộ đạo diễn Kim Joo Hwan cùng các tác phẩm trước của ông, như Cảnh sát tập sự (2017) và Bloodhounds mùa một (2023).

Để xây dựng nhân vật, anh nghiên cứu tâm lý tội phạm, nhất là các vụ án giết người không có động cơ rõ ràng. Rain mô tả Baek Jeong là kẻ ái kỷ, không thể kiểm soát cơn giận, hành động bộc phát.

Theo nam diễn viên, điểm tương đồng giữa anh và Baek Jeong nằm ở mong muốn được công nhận. Anh cho rằng trong cuộc sống, ai cũng có lúc thất bại dù đã nỗ lực, và những trải nghiệm đó giúp anh thấu hiểu nhân vật. Trước mỗi cảnh quay, anh thường suy nghĩ về cách Baek Jeong khiến Gun Woo và Woo Jin rơi vào trạng thái tuyệt vọng và bị đẩy đến giới hạn.

Tạo hình nhân vật của Bi Rain trong "Bloodhounds 2". Ảnh: Netflix

Bên cạnh áp lực tâm lý, vai diễn đòi hỏi thay đổi lớn về thể chất. Rain tăng 6-7 kg để tạo ngoại hình áp đảo người khác, theo yêu cầu đạo diễn. Do chưa từng học boxing chuyên nghiệp, nghệ sĩ bắt đầu từ nền tảng cơ bản, sau đó tăng cường bài tập để hoàn thiện các cảnh hành động. Anh dành khoảng sáu tiếng mỗi ngày để tập tạ và luyện kỹ thuật đấm bốc. Khó khăn lớn nhất là tạo được những cú đấm có lực, tốc độ và độ uy lực đủ thuyết phục người xem về hình ảnh võ sĩ quyền Anh thuận hai tay. Suốt thời gian quay, Rain thường xuyên dùng thuốc giảm đau.

Diễn viên giữ tinh thần làm việc cao độ để không làm phiền êkíp. Có ngày, anh phải quay trong trạng thái toàn thân nhức mỏi nhưng cố gắng làm hết sức để không ảnh hưởng cả đoàn. "Nếu tôi mệt, cả đoàn sẽ bị ảnh hưởng. Tôi không cho phép mình gục ngã", anh nói.

Quá trình nhập vai còn ảnh hưởng đến đời sống cá nhân, khiến những người thân trong gia đình nhận ra sự thay đổi. Có lần, vợ anh - diễn viên Kim Tae Hee - từng hỏi vì sao ánh mắt anh lại khác với mọi ngày. Lần khác, anh vô thức nói những lời lẽ nặng nề, dù trước đó những tình huống tương tự không khiến anh nổi nóng. Từ đó, anh nhận ra cần phải tỉnh táo, chủ động điều chỉnh bản thân. Anh học cách lắng nghe, ý thức trong giao tiếp, nói lời xin lỗi với những người xung quanh.

Rain cho biết hiện anh vẫn tiêm thuốc và vật lý trị liệu để phục hồi chấn thương. "Dự án đóng máy khá lâu, nhưng vì tôi chuẩn bị quá kỹ nên việc thoát vai rất khó. Đến bây giờ vẫn còn dư âm", anh nói.

Về khả năng tham gia mùa ba, anh cho biết hiện chưa nhận được đề nghị chính thức. Nếu nhà sản xuất tiếp tục mời anh tham gia phần sau, Rain hy vọng nhân vật của anh rời sàn đấu, chuyển sang sử dụng dao hoặc súng.

Bi Rain tại buổi họp báo ra mắt phim "Bloodhounds 2" ở Seoul (Hàn Quốc) hôm 31/3. Ảnh: Hankyung

Bloodhounds 2 dựa trên webtoon cùng tên, nội dung kể về nhân vật Gun Woo bị lôi kéo vào những giải đấu boxing phạm pháp của thế giới ngầm sau khi giành chức vô địch quyền Anh. Biến cố xảy ra khi Baek Jeong - kẻ đứng đầu một giải đấu bất hợp pháp có quy mô toàn cầu - dùng mọi cách để thuyết phục Gun Woo so tài với hắn.

Tác phẩm khắc họa tình anh em của Gun Woo và huấn luyện viên Woo Jin. Ở mùa hai, nhân vật Gun Woo không chỉ mang tinh thần chính nghĩa, anh còn sẵn sàng đối diện quá khứ để bảo vệ những người quan trọng. Đạo diễn Kim Joo Hwan tăng mật độ các phân đoạn hành động. Các pha giao đấu kết hợp boxing với những màn đánh tay không trên võ đài bát giác. Êkíp tính toán các góc máy quay để phát huy hiệu ứng hình ảnh, mang đến cảm giác chân thật cho người xem.

Bi Rain, 44 tuổi, hoạt động giải trí 24 năm, thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh. Năm 2003, anh gây sốt ở châu Á với phim Ngôi nhà hạnh phúc, đóng cùng Song Hye Kyo. Rain từng hai lần lọt vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time (Mỹ) bình chọn vào năm 2006 và 2011.

Anh kết hôn với minh tinh Kim Tae Hee năm 2017. Kim Tae Hee cũng là nhan sắc nổi bật làng giải trí Hàn, nổi tiếng qua Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris.

Cát Tiên (theo Newsis)