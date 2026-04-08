Phim của Bi Rain ghi điểm với các pha hành động

Phim "Bloodhounds 2" - có Bi Rain và Woo Do Hwan đóng - gây ấn tượng với loạt pha đánh tay đôi cùng diễn xuất của dàn sao.

Tác phẩm dựa trên webtoon cùng tên, nội dung kể về nhân vật Gun Woo (Woo Do Hwan) bị lôi kéo vào những giải đấu boxing phạm pháp của thế giới ngầm sau khi giành chức vô địch quyền Anh. Biến cố xảy ra khi Baek Jeong (Bi Rain) - kẻ đứng đầu một giải đấu bất hợp pháp có quy mô toàn cầu - liên tục gây sức ép lên Woo Jin (Lee Sang Yi) và mẹ con Gun Woo.

Tiếp nối thành công của phần đầu, Bloodhounds 2 mở rộng bối cảnh, từ tín dụng đen sang giải đấu quyền Anh quy mô lớn. Ở đó, Gun Woo và Woo Ji bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn, từ đó khắc họa tình anh em giữa họ.

Đạo diễn Kim Joo Hwan tăng mật độ các phân đoạn hành động. Các pha giao đấu kết hợp boxing với những màn đánh tay không trên võ đài bát giác. Theo Daum, ở buổi họp báo ra mắt phim hôm 31/3, đạo diễn võ thuật Jung Sung Ho cho biết các diễn viên được huấn luyện kỹ lưỡng để thực hiện cảnh đánh nhau. Êkíp còn tính toán các góc máy quay để phát huy hiệu ứng hình ảnh, mang đến cảm giác chân thật cho người xem.

Trang Nate đánh giá tương tác giữa Woo Do Hwan và Lee Sang Yi làm nổi bật tuyến truyện về tình bạn. Ở mùa hai, nhân vật Gun Woo không chỉ mang tinh thần chính nghĩa, anh còn sẵn sàng đối diện quá khứ tội lỗi để bảo vệ những người quan trọng. Trên Daum, Woo Do Hwan cho biết anh đầu tư kỹ năng diễn xuất nội tâm để làm rõ chuyển biến tâm lý nhân vật.

Nhân vật Gun Woo (trái) và Woo Jin trong phim. Ảnh: Netflix

Woo Jin có bước chuyển mình từ huấn luyện viên sang võ sĩ, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Gun Woo. Câu chuyện của Woo Jin - người sẵn sàng gác lại con đường riêng để hỗ trợ người anh - vượt qua tình bạn đơn thuần, được xây dựng qua những lần cùng chiến đấu, chịu đựng áp lực và vượt qua thử thách.

Do Hwan bộc lộ tốt sự trưởng thành và nội tâm phức tạp của Gun Woo, còn Lee Sang Yi mang đến hình ảnh Woo Jin luôn sát cánh giúp đỡ nam chính. Trên Daum, Do Hwan nói cả hai tập luyện ngay cả trong ngày nghỉ để đảm bảo độ chính xác và an toàn cho các cảnh hành động.

Trang SCMP nhận xét nhân tố đáng chú ý là phản diện Baek Jeong do Bi Rain thủ vai. Nhân vật có tính cách tàn nhẫn, thỏa mãn khi chứng kiến nỗi đau của người khác. Không chỉ có ngoại hình lực lưỡng, Bi Rain từ bỏ hình tượng điển trai để bộc lộ bản chất nhân vật, khiến Baek Jeong trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Tạo hình nhân vật của Bi Rain trong "Bloodhounds 2". Ảnh: Netflix

Tuy nhiên, trang Chosun cho rằng điểm trừ nằm ở kịch bản. Baek Jeong được mô tả là người hành động vì tiền, nhưng lý do hắn nhắm đến Gun Woo lại chưa thuyết phục. Việc theo đuổi nam chính không được giải thích rõ khiến nhân vật thiếu chiều sâu.

Các cảnh đánh đấm là yếu tố duy trì sức hút nhưng một số phân đoạn thiên về tính bạo lực hơn là kịch tính. Khi động cơ của phản diện không được làm rõ, việc lặp lại những pha đánh nhau dễ gây mệt mỏi, làm giảm sức nặng của câu chuyện. Ngoài ra, số lượng nhân vật phụ tăng lên đáng kể. Dù mở rộng tuyến nhân vật, việc khai thác chưa hiệu quả khiến vai trò của họ trở nên mờ nhạt.

Từ khi ra mắt hôm 3/4, phim nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng chương trình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất Netflix sau ba ngày ra mắt. Theo số liệu của Tudum, bộ phim đạt hơn năm triệu lượt xem, giữ vị trí số một của nền tảng này tại Hàn Quốc và top 10 ở 67 quốc gia.

Bi Rain, 44 tuổi, hoạt động giải trí 24 năm, thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh. Năm 2003, anh gây sốt ở châu Á với phim Ngôi nhà hạnh phúc, đóng cùng Song Hye Kyo. Rain từng hai lần lọt vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time (Mỹ) bình chọn vào năm 2006 và 2011.

Anh kết hôn với minh tinh Kim Tae Hee năm 2017. Kim Tae Hee cũng là nhan sắc nổi bật làng giải trí Hàn, nổi tiếng qua Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard, Mật danh Iris.

Cát Tiên (theo Nate, Daum, Chosun)