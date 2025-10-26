Bí quyết vẻ đẹp 'không dao kéo' của người mẫu Hailey Bieber

MỹHailey Bieber tiết lộ bí quyết nhan sắc là siêng năng chăm sóc da, ưu tiên làm đẹp không xâm lấn bằng huyết tương tự thân và trì hoãn botox thẩm mỹ đến 30 tuổi.

Xuất hiện trên podcast In Your Dreams with Owen Thiele hôm 24/10, Hailey Bieber - vợ ca sĩ Justin Bieber, nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rhode chia sẻ về quan điểm can thiệp thẩm mỹ. "Tôi tự cam kết với bản thân rằng sẽ không tiêm bất kỳ loại botox nào cho đến khi bước sang tuổi 30 mới xem liệu mình có muốn làm điều đó hay không", người mẫu 28 tuổi nói.

Tuy nhiên, cô tiết lộ có sử dụng botox nhưng cho mục đích y tế. Hailey Bieber tiêm botox vào hàm để điều trị chứng rối loạn khớp thái dương hàm (TMJ), tình trạng có thể gây đau hàm mạn tính, theo Cleveland Clinic. Hiện tại, cô ưu tiên các phương pháp làm đẹp không xâm lấn, sử dụng chính thành phần từ cơ thể mình như liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) và fibrin giàu tiểu cầu (PRF) để làm trẻ hóa da. "Tôi thích làm những liệu pháp mà tôi có thể tin tưởng từ chính cơ thể mình", cô giải thích và cho biết đã dùng phương pháp này để cải thiện rãnh cười và vùng da dưới mắt.

Hailey và chồng, ca sĩ Justin Bieber. Ảnh: The Vougue

Bà xã Justin Bieber cũng nhấn mạnh "cực kỳ siêng năng" trong quy trình chăm sóc da hàng ngày. "Tôi có thể say đến mức nhìn một hóa hai mà vẫn sẽ rửa mặt. Tôi không bao giờ ngủ thiếp đi khi vẫn còn lớp trang điểm, bất kể say đến mức nào", cô chia sẻ.

Năm 2020, Hailey từng phủ nhận cáo buộc phẫu thuật thẩm mỹ khi 23 tuổi. Cô khẳng định chưa bao giờ "đụng dao kéo" vào khuôn mặt đồng thời chỉ trích việc sử dụng các bức ảnh bị chỉnh sửa quá đà để so sánh ngoại hình của cô thời niên thiếu và khi trưởng thành.

Quan điểm về sắc đẹp của cô cũng thay đổi theo thời gian. Người mẫu cho biết nếu lúc 16-20 tuổi thích trang điểm mắt đậm và tạo khối, còn hiện tại cô trân trọng làn da tự nhiên của mình và tin rằng "càng ít càng đẹp". Hồi tháng 5, thương hiệu Rhode của Hailey được e.l.f Beauty mua lại trị giá một tỷ USD. Cô cho biết muốn "sáng suốt" và đầu tư khoản tiền này một cách khôn ngoan để "gìn giữ cho tương lai của con trai". Hailey và chồng đón con trai đầu lòng, Jack Blues, vào tháng 8/2024.

Hailey Bieber (tên khai sinh là Hailey Rhode Baldwin) sinh năm 1996 tại Tucson, bang Arizona, Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp, xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí lớn và tham gia chiến dịch quảng cáo cho các thương hiệu toàn cầu. Ngoài sự nghiệp người mẫu, Hailey là một doanh nhân khi ra mắt thương hiệu chăm sóc da Rhode năm 2022.

Bình Minh (Theo People)