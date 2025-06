Bí quyết uống cà phê giúp kéo dài tuổi thọ

Uống tối đa ba tách cà phê đen hoặc cà phê chứa ít đường và chất béo bão hòa mỗi ngày có thể giảm 14% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Một nghiên cứu công bố trên The Journal of Nutrition cho thấy việc uống cà phê mỗi ngày thực sự tốt cho sức khỏe nếu được thực hiện đúng cách. Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ 46.000 người trưởng thành trong 9 kỳ khảo sát của National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), Mỹ, từ năm 1999 đến 2018.

Họ tập trung vào loại cà phê, hàm lượng đường cùng chất béo bão hòa (dưới dạng sữa hoặc kem) mà mỗi người sử dụng. Kết quả sau đó được đối chiếu với tỷ lệ tử vong do ung thư, bệnh tim mạch cũng như tất cả nguyên nhân tổng thể.

Nghiên cứu cho biết uống tối đa ba tách cà phê đen hoặc cà phê cho ít đường, ít chất béo bão hòa có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn so với người không dùng cà phê. Lượng đường thấp được định nghĩa là không quá nửa thìa cà phê cho mỗi cốc 240 ml.

Tiến sĩ Fang Fang Zhang, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Tufts, cho rằng các hợp chất như caffeine và axit chlorogenic trong hạt cà phê có thể mang lại những lợi ích này. Caffeine cũng giúp tăng tốc độ trao đổi chất, có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm viêm. Polyphenol và caffeine còn giúp duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Cà phê đen có liên hệ với việc tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện chức năng mạch máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, Parkinson và một số loại ung thư. Ngoài ra, thói quen này còn hỗ trợ chức năng nhận thức và góp phần làm giảm nguy cơ trầm cảm.

Tiến sĩ David Cutler tại Trung tâm Y tế Providence Saint John nhận định, lợi ích của cà phê có thể khác nhau tùy loại hạt và cách pha chế, nhưng nhìn chung cà phê đen an toàn và tốt cho sức khỏe.

Uống cà phê đen mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: Bảo Bảo

Tuy nhiên, nếu bổ sung nhiều đường hay chất béo bão hòa, lợi ích của cà phê sẽ giảm đi. Việc này tăng lượng calo tiêu thụ, làm mất tác dụng có lợi và làm chất lượng khẩu phần kém đi. Quá nhiều đường còn làm tăng nguy cơ viêm và kháng insulin. Thêm vào đó, những người uống cà phê đen thường có lối sống lành mạnh hơn: họ ít hút thuốc, vận động nhiều và tiêu thụ ít thực phẩm chế biến.

Các tác giả khuyến nghị nên dùng cà phê nguyên chất hoặc chỉ thêm một lượng nhỏ đường, kem nếu muốn duy trì sức khỏe tốt và kéo dài tuổi thọ. Thêm quá nhiều phụ gia không mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Mỹ Ý (Theo Women's Health)