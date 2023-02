Bí quyết trẻ trung ở tuổi 54 của Jennifer Aniston

Jennifer Aniston uống nước ép cần tây mỗi sáng, tập thể dục đều đặn, bổ sung collagen… để chống lão hóa ở tuổi 54.

Jennifer Aniston, nữ diễn viên với vẻ đẹp vượt thời gian, tiếp tục vượt qua ranh giới của sự lão hóa ở tuổi 54. Dưới đây là những bí quyết để cô luôn tràn đầy năng lượng và giữ cho làn da luôn rạng rỡ.

Uống nước ép cần tây mỗi sáng

Jennifer Aniston có thói quen bắt đầu buổi sáng với một ly nước ép cần tây pha loãng cùng chút giấm táo. Công thức này giúp cô ấy điều chỉnh lượng đường trong máu và mức cholesterol. Sau đó, Aniston thiền trong 30 phút rồi bắt đầu ăn sáng.

Quy trình chăm sóc da đơn giản

Trong một cuộc phỏng vấn, Aniston tiết lộ rằng chế độ chăm sóc da hàng ngày của cô chỉ bao gồm sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm có khả năng chống nắng.

Trước khi rời khỏi nhà, nữ diễn viên thoa thêm kem chống nắng có chỉ số SPF cao để bảo vệ da. Sau đó kết thúc quy trình bằng một chút kem che khuyết điểm và son dưỡng môi để có vẻ ngoài tươi tắn hơn.

Chế độ ăn uống cân bằng

Jennifer Aniston theo đuổi chế độ nhịn ăn gián đoạn 16:8 - nhịn trong 16 giờ và ăn trong 8 giờ còn lại.

Bữa sáng điển hình của ngôi sao phim truyền hình Friends là món protein lắc với quả mọng, rau xanh lá và cây cỏ ngọt. Các bữa còn lại, cô sẽ chú trọng nguồn thực phẩm giàu protein, ít chất béo, chẳng hạn như trái cây tươi, rau và protein nạc như cá.

Jennifer Aniston diện bikini, khoe nhan sắc tuổi 53 trên bìa tạp chí Allure năm 2022. Ảnh: Allure

Uống đủ nước

Jennifer Aniston tin rằng uống đủ nước cũng quan trọng như chế độ ăn uống cân bằng. Do đó, cô luôn mang theo nhiều nước bên mình để đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ nước suốt cả ngày.

Tập thể dục chăm chỉ

Jennifer Aniston tập thể dục 5 ngày mỗi tuần với các môn đa dạng như yoga, pilates... Nữ diễn viên chia sẻ bản thân thích kết hợp nhiều bài tập với cường độ khác nhau để duy trì vóc dáng cân đối.

"Tôi cảm thấy mình thực sự xinh đẹp khi hoàn thành một buổi tập luyện tuyệt vời", cô nói trong một cuộc phỏng vấn.

Bổ sung collagen

Jennifer Aniston ủng hộ nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong bằng cách bổ sung collagen hàng ngày và nhận thấy sự khác biệt của da, tóc và móng khi được chăm sóc.

Nhờ sống lành mạnh, minh tinh Mỹ giữ được vẻ khỏe khoắn, năng động cùng thân hình cân đối ở tuổi ngũ tuần. Tạp chí Vogue (tháng 10/2019) mô tả về Jennifer Aniston: "Đây là người có mái tóc được triệu phụ nữ bắt chước, người biến chế độ ăn kiêng The zone diet (30% protein, 30% chất béo và 40% tinh bột) thành xu hướng và giới thiệu yoga đến tầng lớp trung lưu Mỹ. Mọi động thái làm đẹp của cô ấy đều được ghi nhận, phân tích và lan tỏa bởi lượng lớn người hâm mộ".

Jennifer Aniston sinh năm 1969, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Sau thành công của series phim Friends, cô trở thành sao hạng A tại Hollywood và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011)... Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình với series The Morning Show và nhận một giải Quả Cầu Vàng.

