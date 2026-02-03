Bí quyết 'trẻ mãi không già' của Oprah Winfrey ở tuổi 72

MỹGiảm gần 23 kg và sở hữu cơ thể dẻo dai ở tuổi 72, MC Oprah Winfrey tiết lộ bí quyết nằm ở kỷ luật tập luyện kháng lực kết hợp cardio mỗi ngày

Ngày 29/1, nữ tỷ phú Mỹ đăng tải video tập luyện trong phòng gym để chào đón tuổi mới. Thay vì tổ chức tiệc tùng xa hoa, bà thực hiện chuỗi bài tập kết hợp sức bền và sức mạnh (cardio và strength training) kéo dài đúng bằng số tuổi của mình.

Oprah Winfrey cho biết chưa từng nghĩ sẽ dành trọn ngày sinh nhật để tập thể dục, đặc biệt với thời lượng hơn một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, việc sở hữu cơ thể đủ khỏe để chinh phục máy chạy bộ, xe đạp hay máy leo núi ở độ tuổi thất thập cổ lai hy là một "đặc ân" mà bà trân trọng.

'Bà trùm' Oprah Winfrey tập tạ, leo núi mừng sinh nhật tuổi 72 Oprah Winfrey mừng sinh nhật bằng bài tập tổng hợp trong phòng tập. Video: Instagram

Buổi tập mừng sinh nhật của bà bắt đầu với các bài kiểm tra sức bền và tim mạch (cardio). Oprah lần lượt chạy và đi bộ trên máy, đạp xe, leo núi bằng máy Versaclimber và kết thúc với bài mô phỏng trượt tuyết trên máy SkiErg.

Ngay sau đó, bà chuyển sang các bài tập sức mạnh với thanh tạ đòn lục giác (trap-bar deadlift). Động tác phức hợp này tác động cùng lúc lên cơ đùi trước, mông, thắt lưng và cơ cầu vai. Winfrey nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì khối lượng cơ bắp, coi đây là yếu tố then chốt để giữ gìn sức khỏe khi cơ thể lão hóa.

Quan điểm này thay đổi hoàn toàn sau khi bà trải qua ca phẫu thuật thay cả hai khớp gối vào năm 2021. Trước đó, bà thậm chí không biết khái niệm "deadlift" (nâng tạ) là gì cho đến khi nghe ca sĩ Adele chia sẻ về khả năng nâng mức tạ hơn 70 kg. Từ chỗ phải "giả vờ hiểu", nay nữ MC đã đưa các bài tập kháng lực vào lộ trình rèn luyện hàng ngày.

Bên cạnh tập gym, Oprah Winfrey duy trì thói quen đi bộ đường dài (hiking) để hỗ trợ quá trình giảm cân và phục hồi sau phẫu thuật. Bà đặt mục tiêu đi bộ từ 5 đến 8 km mỗi ngày và thực hiện chuyến leo dốc 16 km vào cuối tuần. Nhờ kết hợp vận động với sử dụng thuốc hỗ trợ, bà đã giảm gần 23 kg. Theo Winfrey, những bước chân trong rừng, cảm nhận mặt đất và thiên nhiên giúp bà tìm lại sự cân bằng, cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

"Bà trùm" truyền thông Oprah Winfrey. Ảnh: Ahotor

Oprah Winfrey sinh năm 1954, là nhà sản xuất và tỷ phú tự thân nổi tiếng toàn cầu. Bà được mệnh danh là người Mỹ gốc Phi giàu nhất thế kỷ 20 và nhà từ thiện vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ. Tên tuổi bà gắn liền vớiThe Oprah Winfrey Show - chương trình trò chuyện giữ kỷ lục về tỷ suất người xem suốt 25 năm.

Bình Minh (Theo Women's Health)