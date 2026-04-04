Bí quyết 'trẻ mãi không già' của minh tinh Lâm Thanh Hà

Diễn viên Lâm Thanh Hà chống lão hóa bằng cách ăn uống "3 không, 2 ít", uống đủ nước, dùng súp dưỡng nhan và duy trì vận động ít nhất một giờ mỗi ngày.

Từ "ngọc nữ" màn ảnh trong các tác phẩm của Quỳnh Dao thập niên 70 cho đến giải Thành tựu trọn đời tại Kim Mã 2023, vẻ đẹp thanh lịch của Lâm Thanh Hà dường như đã thách thức cả thời gian. Ở tuổi 71, bà vừa xuất hiện trước truyền thông với gương mặt trang điểm nhẹ, thần thái rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận.

Thực tế, để duy trì trạng thái "lão hóa ngược" và khỏe mạnh, Lâm Thanh Hà không chỉ dựa vào việc quản lý ăn uống mà còn có một thực đơn vận động khoa học cùng những công thức súp dưỡng sinh độc đáo. Dưới đây là 4 bí quyết chống lão hóa của "đệ nhất mỹ nhân".

Quy tắc ăn uống giảm nhẹ "3 không, 2 ít"

Đối với phụ nữ ở tuổi xế chiều, việc quản lý vóc dáng cần sự cẩn trọng cao độ. Không chỉ phải lưu ý cân bằng dinh dưỡng, duy trì khối lượng cơ bắp mà còn tuyệt đối tránh việc nhịn ăn cực đoan. Lâm Thanh Hà kiên trì với công thức "giảm nhẹ" đơn giản, dễ thực hiện.

Trong một cuộc phỏng vấn, bà chia sẻ thực đơn hàng ngày dựa trên nguyên tắc "3 không, 2 ít":

3 không: Không ăn đồ ngọt, không ăn vặt, không ăn đêm.

2 ít: Ít dầu, ít muối. Đồng thời, bà cắt giảm các loại tinh bột tinh chế như gạo trắng, bánh mì trắng, đường trắng; duy trì thói quen uống nhiều nước và vận động. Việc ổn định đường huyết và duy trì trao đổi chất thông qua ăn uống chính là cốt lõi của việc chống lão hóa sau tuổi 60.

Diễn viên Lâm Thanh Hà. Ảnh: HK01

Uống đủ nước để thúc đẩy trao đổi chất

Uống đủ nước là chìa khóa để duy trì trao đổi chất ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng cao, quá trình chuyển hóa chậm lại và vấn đề phù nề thường xuyên xuất hiện khiến nhiều người cao tuổi ngại uống nước.

Lâm Thanh Hà duy trì lượng nước nạp vào từ 1.500 đến 2.000 ml mỗi ngày. Đối với phụ nữ lớn tuổi, việc cấp nước đầy đủ giúp thúc đẩy tuần hoàn, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường nhịp độ trao đổi chất, giúp cơ thể bớt cảm giác nặng nề và trông trẻ trung hơn.

Dưỡng nhan, bổ khí bằng súp gà và trà nhân sâm

Nữ diễn viên tiết lộ bà ưu tiên phương pháp dưỡng sinh "trong nuôi ngoài dưỡng". Bà thường xuyên uống súp nấu từ xương và da gà, đồng thời luôn mang theo trà nhân sâm nóng khi ra ngoài.

Theo y học cổ truyền, nhân sâm và súp gà là những thực phẩm tính ấm, giúp thúc đẩy tuần hoàn, nuôi dưỡng khí huyết và bổ sung collagen, giúp sắc mặt hồng nhuận, căng tràn. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý nhân sâm không phù hợp với tất cả mọi người; trước khi áp dụng các bài thuốc dưỡng sinh, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để phù hợp với thể trạng cá nhân.

Vận động ít nhất 1 giờ mỗi ngày

Thực đơn vận động đa dạng của Lâm Thanh Hà là điều rất đáng học hỏi. Bà dành ít nhất 1 tiếng mỗi ngày cho các bộ môn gồm bóng bàn, cầu lông, leo núi và pilates.

Bóng bàn và cầu lông: Giúp tăng phản xạ và sức bền tim mạch.

Leo núi: Bài tập cardio cường độ thấp hiệu quả.

Pilates: Tăng cường sự ổn định của vùng lõi, độ dẻo dai và điêu khắc vóc dáng.

Biến vận động thành sở thích và lồng ghép vào cuộc sống hàng ngày chính là "vũ khí" giúp bà không sợ tuổi già.

Lâm Thanh Hà múa với mây khi du lịch năm 2025. Ảnh: Weibo

Gợi ý 3 món súp dưỡng sinh cho phụ nữ tuổi 70

Sau tuổi 70, phụ nữ thường gặp tình trạng thận khí suy giảm, khí huyết không đủ. Để có được tinh thần phấn chấn như Lâm Thanh Hà, bạn có thể tham khảo 3 món súp dưới đây:

Súp gà ác, đậu đen, hoàng kỳ: Đậu đen giúp bổ thận, hoạt huyết; hoàng kỳ bổ khí, tăng cường miễn dịch. Món này phù hợp cho người hay mệt mỏi, tay chân lạnh.

Súp sườn, hoài sơn, bách hợp, ngân nhĩ: Một món ăn "thanh bổ" phù hợp cả bốn mùa, giúp nhuận phổi, an thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tình trạng khô da.

Súp cá chẽm (hoặc sườn), đỗ trọng, ba kích: Giúp bổ gan thận, mạnh gân cốt, cải thiện tình trạng đau lưng mỏi gối. Cá chẽm giàu omega-3 còn giúp chống viêm và bảo vệ sức khỏe não bộ.

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954, tuổi Giáp Ngọ, được truyền thông Hoa ngữ gọi là diễn viên huyền thoại nhờ những hình tượng đặc sắc mà cô xây dựng trên màn ảnh. Lâm Thanh Hà thành danh từ tác phẩm đầu tay - Song ngoại (1973) - chuyển thể tiểu thuyết Quỳnh Dao. 6 năm sau đó, bà đóng 8 phim tiểu thuyết Quỳnh Dao khác, như Bên dòng nước, Thủy vân, Nữ ký giả, Tôi là một áng mây.

Mỹ Ý (Theo Bella)