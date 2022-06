Bí quyết trẻ lâu của 'Bond Girl' 71 tuổi

"Bond Girl" Jane Seymour, 71 tuổi, thường xuyên ngâm mặt vào nước đá, ăn ít bữa trong ngày, tập pilates để trẻ lâu.

Hôm 18/6, Jane Seymour được khán giả khen tươi trẻ khi xuất hiện tại Liên hoan Truyền hình Monte Carlo lần thứ 61 ở Monaco. Bà diện váy hoa xẻ ngực sâu, kết hợp bông tai lông vũ màu vàng và giày cao gót ánh kim, trang điểm tự nhiên với son môi hồng nude. Diễn viên cười rạng rỡ, xoay người, tung váy trước các nhiếp ảnh gia. Trên Instagram, một độc giả bình luận: "Jane diện váy này rất xinh, trông như mới ngoài 50 tuổi".

Diễn viên Jane Seymour ở Liên hoan Truyền hình Monte Carlo 2022. Ảnh: Gotceleb

Trong cuộc phỏng vấn với Prevention đầu năm nay, Jane nói: "Mọi người gặp tôi lúc nào cũng chạm vào làn da và hỏi tại sao 71 tuổi mà da vẫn đẹp thế". Để trẻ lâu, diễn viên thực hiện quy trình chăm sóc da kỹ lưỡng. Bà quan niệm: "Da đẹp trước hết phải khỏe, muốn khỏe thì phải sạch. Điều quan trọng nhất đối với tôi là tẩy trang, làm sạch da mặt".

Jane chuộng loại sữa rửa mặt có thêm hạt mịn để tẩy tế bào chết. Với đôi mắt chuốt mascara, bà dùng mẹo học từ bác sĩ nhãn khoa, dùng dầu gội đầu trẻ em pha với nhiều nước. Sau đó, bà dùng tăm bông chải dung dịch này lên lông mi, giúp làm sạch dịu nhẹ.

Ngoài kem chống nắng sử dụng thường xuyên, Jane ưu tiên cấp ẩm toàn diện cho mặt và cơ thể cả ngày lẫn đêm. Việc dùng mặt nạ cấp ẩm qua đêm giúp bà có được làn da ẩm mượt, căng đầy vào sáng hôm sau. Một trong những bí quyết trẻ lâu của Jane còn có retinol - dẫn xuất từ vitamin A có khả năng chống lão hóa vượt trội. Bà dùng đều đặn hàng tuần và cách ngày theo tư vấn của bác sĩ da liễu. Với mắt và môi, Jane thoa tinh chất bốn trong một của Crépe Erase có tác dụng làm căng mịn, giảm nếp nhăn và vùng da sần sùi.

Jane rất chú ý đến làm đẹp vùng da cổ, ngực, cánh tay và chân. Mỗi vùng da, bà chọn loại kem dưỡng ẩm đặc trị riêng, thoa đều đặn nhiều năm qua. Bà nói với Glamour: "Cổ là một trong những nơi người ta hay nhìn vào nhất. Tất nhiên, không ai muốn có một chiếc cổ khô và nhăn nheo. Một số người chỉ chăm làm đẹp da mặt mà không để ý khuôn mặt của họ thực sự không liên quan đến phần còn lại của cơ thể. Khi già đi, bạn không chỉ nổi nếp nhăn trên ngực và cánh tay, mà còn ở ống chân và đầu gối".

Jane Seymour tập luyện giữ dáng Jane Seymour tập luyện giữ dáng. Video: Instagram Jane Seymour

Để giúp da săn chắc, Jane học theo cách của diễn viên Paul Newman: úp mặt vào xô nước đá vài chục giây mỗi ngày. Phương pháp này được nhiều ngôi sao yêu thích, trong đó có Marilyn Monroe, Tom Cruise, Sam Smith... Nhiệt độ lạnh không chỉ giúp da săn, nâng cơ mặt, mà còn giúp hỗ trợ các chứng viêm da hiệu quả. Jane cũng luôn tắm hai lần một ngày. Theo bà, ngâm mình dưới làn nước vào sáng sớm là cách trị liệu tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới với tinh thần sảng khoái, năng lượng tích cực. Buổi tối trước khi đi ngủ, việc tắm rửa giúp loại bỏ bụi bẩn, tế bào chết, giúp cơ thể thư giãn và ngủ ngon.

Jane cho rằng vận động và ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và vóc dáng. Bà đi bộ, tập pilates hàng tuần, ăn chocolate đen và chỉ ăn 1-2 bữa trong ngày. Trên Glamour, diễn viên cho biết không bao giờ ăn kiêng nhưng vẫn giữ được cân nặng từ năm 17 tuổi đến nay. "Đôi khi bản thân lo vận động, chơi đùa cùng các cháu khiến tôi quên cả ăn trưa", bà nói.

Jane Seymour sinh năm 1951, là diễn viên người Mỹ gốc Anh, nổi tiếng nhất với vai diễn Solitaire - "Bond Girl" trong Live and Let Die (1973). Các vai diễn khác của Jane gồm Dr.Quinn, Medicine Woman, Somewhere in Time, The Scarlet Pimpernel, La Révolution française, Wedding Crashers, Friendsgiving...

Tham gia diễn xuất từ năm 1968 đến nay, bà giành hai giải Quả Cầu Vàng, một giải Emmy. Ngoài diễn xuất, bà còn là người sáng lập quỹ Open Hearts Foundation, tác giả viết một số sách thiếu nhi, họa sĩ, nhà điêu khắc. Bà tham gia lĩnh vực thiết kế, thành lập thương hiệu riêng về đồ trang sức, khăn quàng, thảm, túi xách, đồ nội thất. Diễn viên trải qua bốn đời chồng và có bốn con, hiện sống cùng con cháu tại Mỹ.

Sao Mai