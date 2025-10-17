Bí quyết trẻ đẹp tuổi U50 của Thái Y Lâm

Trung QuốcỞ tuổi 45, "nữ thần Đài Loan" Thái Y Lâm giữ gìn nhan sắc bằng "chế độ ăn nội tiết tố" và lối sống kỷ luật, trong đó có thói quen đi ngủ lúc 21h30.

Sau 6 năm vắng bóng, Thái Y Lâm trở lại với album mới và ra mắt podcast "Pleasure Talks" hồi tháng 8 để trò chuyện cùng người hâm mộ. Trong chương trình mới đây, "nữ hoàng Mandopop" (nhạc pop tiếng Hoa phổ thông) chia sẻ về phương pháp chăm sóc sức khỏe của mình, nhấn mạnh lối sống và nghỉ ngơi hợp lý chính là nền tảng để "đóng băng tuổi tác".

Nữ ca sĩ cho hay đi ngủ sớm, lúc 21h30, là một trong những bí quyết giúp cô trẻ trung. Thái Y Lâm hào hứng kể đã thực hiện điều này trong hai ngày liên tiếp và thấy bản thân "đẹp siêu cấp" khi thức dậy vào ngày hôm sau. Với cô, kỷ luật chính là sự tự do.

"Tôi ép mình đi ngủ sớm để có thêm năng lượng biểu diễn và thể hiện bản thân", nữ ca sĩ nói.

Theo các chuyên gia, giấc ngủ sâu, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 22h đến 2h sáng, là lúc cơ thể sản xuất mạnh mẽ nhất hormone tăng trưởng (HGH). HGH không chỉ quan trọng với sự phát triển ở trẻ em mà còn đóng vai trò then chốt trong việc sửa chữa tế bào, tái tạo mô và sản sinh collagen ở người trưởng thành. Việc thiếu ngủ hoặc ngủ không đủ sâu sẽ làm gián đoạn quá trình này, dẫn đến suy giảm collagen, giảm độ đàn hồi của da và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Ngược lại, một giấc ngủ chất lượng giúp tối ưu hóa việc sửa chữa các tổn thương da do tia UV và các yếu tố môi trường gây ra trong ngày, giúp da căng mịn và rạng rỡ hơn.

Ngoài giấc ngủ, Thái Y Lâm còn chú trọng tới ăn uống, cho biết đang tuân theo "chế độ ăn nội tiết tố". Chế độ ăn này được phát triển bởi tiến sĩ Sara Gottfried, một bác sĩ phụ khoa ở California, tốt nghiệp trường Y Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts. Bà giải quyết sự mất cân bằng nội tiết tố của mỗi cá nhân thông qua một phương pháp có hệ thống (chế độ ăn, lịch ngủ và chế độ tập luyện được tùy chỉnh). Một khi sự cân bằng nội tiết tố được phục hồi, việc giảm cân, giải độc và cải thiện tinh thần có thể đạt được.

Phương pháp này hoạt động bằng cách cân bằng 7 loại hormone quan trọng trong cơ thể như estrogen, insulin và cortisol nhằm cải thiện trao đổi chất và giảm thiểu tình trạng "càng ăn càng đói". Chế độ ăn được thực hiện theo chu kỳ 21 ngày, "ba ngày một giai đoạn" với những quy tắc riêng như kiêng thịt đỏ, đường, caffeine hay ngũ cốc, kết hợp với việc cải thiện giấc ngủ, tập thể dục đều đặn và ăn đủ protein.

"Nữ thần Đài Loan" Thái Y Lâm. Ảnh: Jolin Instagram

Cô cho hay ăn protein vào buổi sáng sẽ tốt hơn vì việc bổ sung protein sẽ không khiến đường huyết dao động nhiều như khi ăn tinh bột. Tuy nhiên, ca sĩ nhấn mạnh vẫn rất thích ăn cơm trắng và có thể cảm nhận được niềm vui, sự thích thú khi ăn uống. Một nghiên cứu trênThe American Journal of Clinical Nutritioncho thấy bữa sáng giàu protein giúp tăng cảm giác no, giảm lượng calo tiêu thụ trong các bữa ăn sau và giữ cho đường huyết ổn định hơn so với bữa sáng nhiều carbohydrate.

Theo Thái Y Lâm, chế độ ăn nội tiết tố đã dạy cô cách lắng nghe cơ thể. "Có ngày, tôi uống một ngụm sữa và cảm thấy được nuôi dưỡng nhưng vào một ngày khác, dù uống bao nhiêu cũng không thấy ngon. Đó chính là cơ thể đang nói chuyện với tôi", cô nói, gợi ý mỗi người nên chọn thực phẩm dựa trên sự thay đổi nội tiết tố của cơ thể thay vì lúc nào cũng nhìn vào calo và các con số.

Thái Y Lâm, sinh năm 1980, là một trong những ca sĩ Mandopop thành công nhất thế giới, được mệnh danh là "thiên hậu Đài Loan" hay "nữ hoàng Mandopop". Từ một ca sĩ nhạc pop, cô vươn lên thành ngôi sao quốc tế chỉ sau vài năm. Bên cạnh giọng hát, cô còn ghi dấu ấn với những điệu nhảy quyến rũ, tràn đầy năng lượng trong các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Hơn hai thập kỷ của sự nghiệp, Thái Y Lâm giành được nhiều giải thưởng danh giá như: Giai điệu vàng Đài Loan lần thứ 18, Giải Nghệ sĩ Thời trang quốc tế của MTV châu Á (MTV Asian Music Awards) năm 2006, Giải thưởng nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất của MAMA năm 2015...

Bình Minh (Theo Vogue Taiwan, News Yahoo)