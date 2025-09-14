Bí quyết sống thọ của người đàn ông cao tuổi nhất Nhật Bản

Cụ Kiyotaka Mizuno vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 111, chia sẻ bí quyết sống lâu nằm ở chế độ ăn uống có chuối, sữa chua và tinh thần lạc quan, không lo nghĩ.

Cụ Mizuno, người đàn ông cao tuổi nhất Nhật Bản, sống tại thành phố Iwata, tỉnh Shizuoka, tổ chức sinh nhật hôm 14/3. Thị trưởng Hiroaki Kusachi đã đến tận nhà để chúc mừng ông và nói: "Sức khỏe và sự trường thọ của cụ là nguồn hy vọng cho các công dân. Tôi hy vọng cụ sẽ hướng tới mục tiêu trở thành người đàn ông cao tuổi nhất thế giới".

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, cụ Mizuno cho biết: "Tôi không đắm chìm trong suy nghĩ hay lo lắng quá nhiều. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống lâu đến thế, chỉ muốn tiếp tục sống mỗi ngày một cách yên bình mà không trở thành gánh nặng cho người khác".

Cụ Mizuno sinh năm 1914, đã sống qua 4 triều đại: Taisho, Showa, Heisei và Reiwa. Thời trẻ, cụ là cận vệ của Thiên hoàng và đóng tại hoàng cung trong thời gian xảy ra cuộc đảo chính quân sự bất thành ở Tokyo. Khi đó, một phe sĩ quan trẻ trong quân đội đã ám sát các nhân vật chủ chốt của chính phủ và chiếm đóng một phần thủ đô trước khi bị dẹp tan. Trong Thế chiến thứ II, cụ Mizuno được điều động ra mặt trận, sau đó trở về Iwata. Sau chiến tranh, cụ trở thành một nông dân, trồng các loại cây như khoai môn, hành lá và tiếp tục công việc đồng áng cho đến năm 80 tuổi.

Theo LongeviQuest, một tổ chức xác nhận tuổi của những người già nhất thế giới và thu thập thông tin về họ, cụ Mizuno bắt đầu chú ý đến chế độ ăn uống của mình từ khoảng năm 100 tuổi. Thói quen hàng ngày của cụ bắt đầu bằng việc thức dậy lúc 6h30 và ăn sáng lúc 7h.

Theo tiến sĩ Naushira Pandya, trưởng khoa Lão khoa Đại học Nova Southeastern, Mỹ, những người có tuổi thọ cao thường ưu tiên giấc ngủ. Họ thường dậy sớm theo ánh sáng mặt trời, đồng nghĩa với việc đi ngủ sớm và duy trì giấc ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Tiến sĩ Gary Small, bác sĩ tâm thần lão khoa, chủ nhiệm khoa tâm thần ở Trung tâm Y tế Đại học Hackensack (Mỹ) cũng giải thích bộ não loại bỏ mảnh vụn và amyloid, protein tích tụ trong bệnh Alzheimer, khi ngủ.

Ông nói thêm, ngủ đủ còn giúp duy trì hệ miễn dịch và giảm viêm. Một nghiên cứu về người trăm tuổi cho thấy 55% ngủ hơn 8 tiếng mỗi đêm và 28% ngủ trưa hàng ngày. Các nhà nghiên cứu phát hiện những người này có mức cholesterol thấp hơn và ít mắc bệnh tuổi già hơn.

Ngoài dậy sớm, cụ Mizuno còn chú ý đến chế độ ăn hợp lý, với ba bữa một ngày, tập trung vào các nguyên liệu theo mùa và chỉ ăn khoảng 70% khẩu phần khuyến nghị. Mỗi sáng, cụ đều ăn một quả chuối và bữa tối luôn có sữa chua. Cụ ăn nhẹ hai lần một ngày: lúc 10h uống sữa, ăn bánh bông lan castella và lúc 15h uống một chai Yakult, ăn bánh quy.

Hiện cụ Mizuno sống cùng con trai cả, con dâu và cháu. Dù tuổi cao, cụ vẫn rất năng động. Ban ngày, cụ ngồi trên ghế và tập thể dục tay chân. Người thân sẽ bật các kênh truyền hình yêu thích, giúp cụ thưởng thức chương trình tin tức và buổi tường thuật thể thao trực tiếp. Trước đây, cụ ông vẫn giữ thói quen đọc báo và đi bộ quanh nhà hàng ngày để duy trì sức khỏe. Cụ Mizuno cũng có thói quen uống rượu mỗi tối nhưng đã từ bỏ năm 95 tuổi. Sau khi mất thính lực, cụ hiện kết nối với thế giới bằng cách nghe các buổi phát thanh đấu vật sumo và marathon qua tai nghe.

Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Anh Quốc (British Journal of Sports Medicine) giữa tháng 11/2024 cho thấy người đi bộ 11 phút mỗi ngày có thể sống lâu hơn 11 năm so với những người ít vận động.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến ngày 1/9, số người trên 100 tuổi trên toàn quốc là hơn 99.700 người, tăng trên 4.600 người so với năm trước và là năm thứ 55 liên tiếp ghi nhận con số cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, phụ nữ chiếm hơn 80% với trên 87.800 người. Ngoài cụ ông Mizuno, Nhật Bản còn có cụ bà cao tuổi nhất Kagawa Shigeko, 114 tuổi, ở tỉnh Nara.

