Bí quyết sống khỏe không cần 'phép màu' của giáo viên yoga 102 tuổi

PhápỞ tuổi 102, bà Charlotte Chopin vẫn đứng lớp dạy yoga, minh chứng cho một cuộc sống trường thọ nhờ sự kiên trì, niềm vui, các mối quan hệ xã hội cùng một lịch trình cân bằng giữa vận động và chánh niệm.

Một buổi tối nhiều mây giữa tháng 9 ở Léré, ngôi làng yên tĩnh thuộc vùng Loire nước Pháp, bà Charlotte Chopin vào tư thế yoga quen thuộc suốt hơn 40 năm qua. Trong bộ đồ cotton kẻ sọc rộng rãi, mái tóc trắng ngắn hơi rối, bà cất tiếng gọi các học viên tập trung rồi bắt đầu hướng dẫn họ qua các động tác giãn cơ, khuyến khích họ làm theo mình.

Với người mới gặp, dáng người mảnh khảnh và phong thái dè dặt của bà Chopin ban đầu có thể bị nhầm là yếu ớt. Nhưng rồi họ sẽ thấy bà thực hiện một loạt tư thế chiến binh, đôi chân bám chắc xuống sàn, cánh tay duỗi thẳng, cơ thể chuyển đổi giữa các tư thế một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Bà Charlotte Chopin trong một buổi học hôm 13/5 tại Léré, Pháp. Ảnh: Anne-Claire Héraud/Le Monde

Bà Chopin bắt đầu dạy yoga tại làng Léré từ năm 1982. Phòng tập của bà là một căn phòng nhỏ, sơn màu hồng đào, nằm bên trong một đồn cảnh sát cũ, nơi các phòng giam trước đây được dùng làm phòng thay đồ. Học viên của bà là những phụ nữ địa phương ở nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau, tất cả đều đã theo học bà trong nhiều năm.

Trong lớp, bà Chopin là một người "cầu toàn", nghiêm khắc nhưng luôn động viên. Bà đi quanh phòng sửa dáng cho học viên, hợp tác trong các động tác giãn cơ sâu, thậm chí tự tin thực hiện động tác lộn người. Đối với những người theo học, bà không chỉ là một giáo viên mà còn là người nuôi dưỡng sự tự tin cho họ.

Sự gắn bó của người phụ nữ này với yoga phản ánh các nghiên cứu cho thấy tuổi thọ thường gắn liền với những thói quen có ý nghĩa. Ngay cả sau một tai nạn nghiêm trọng ở tuổi 100 khiến bà bị gãy xương ức, bà Chopin đã quay lại với yoga chỉ sau ba tháng.

Những năm gần đây, bà trở nên nổi tiếng ở Pháp sau khi xuất hiện trên chương trình La France a un Incroyable Talent (phiên bản Pháp của America's Got Talent) vào năm 2022. Dù không đi tiếp, màn trình diễn ở tuổi 99 đã thu hút sự chú ý của truyền thông và Thủ tướng Ấn Độ, người đã trao tặng bà huân chương dân sự vì là một đại sứ yoga xuất sắc. Con trai bà, ông Claude Chopin, trở thành người quản lý cho các lời mời phỏng vấn và xuất hiện trước công chúng của mẹ.

Bà Chopin không tự nhận mình là một bậc thầy về sức khỏe nhưng mọi người vẫn không ngừng hỏi bà về bí quyết để lão hóa một cách khỏe mạnh. Bà chỉ bắt đầu tập yoga khi đã 50 tuổi. Ban đầu, bà được một người bạn khuyến khích tập luyện để tạm gác lại công việc nội trợ thường ngày nhưng yoga nhanh chóng trở thành một phần trung tâm trong cuộc sống của bà. Đến những năm 60 tuổi, bà Chopin bắt đầu mở lớp dạy để duy trì kết nối với cộng đồng. Ngày nay, ở tuổi 102, các lớp học của bà vẫn đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, tập trung vào các động tác giãn cơ, giữ thăng bằng và kiểm soát hơi thở.

Dù đã cao tuổi, bà Chopin vẫn thực hiện các tư thế một cách dễ dàng, chuyển từ động tác này sang động tác khác mà vẫn giữ được sự thẳng hàng hoàn hảo. Ngay cả trong những động tác đòi hỏi sức mạnh và sự dẻo dai cơ thể bà vẫn vững vàng.

Theo bà Chopin, sức sống của bà không đến từ một công thức bí mật nào mà là sự kết hợp của tính kiên trì, niềm vui và cả sự may mắn. Buổi sáng của bà bắt đầu với bữa ăn đơn giản gồm cà phê, bánh mì nướng bơ phết mật ong hoặc mứt, đôi khi thêm một thìa thạch. "Tôi không gặp quá nhiều vấn đề", bà nói. "Tôi có một hoạt động mà mình yêu thích".

Ngoài hoạt động thể chất, bà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ trong việc duy trì sức khỏe. Các lớp học yoga của bà Chopin tạo ra cảm giác cộng đồng và hỗ trợ lẫn nhau, một yếu tố có liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ trong các nghiên cứu khoa học.

Đối với con trai bà, việc chứng kiến mẹ mình duy trì các mối quan hệ xã hội tốt đẹp ở tuổi xế chiều là bài học lớn nhất về sự lão hóa. "Bà ấy yêu quý mọi người và rất dễ dàng kết nối", ông Claude nói.

Bà Chopin đang hướng dẫn một động tác tại buổi học hôm 13/5 Léré, Pháp.

