Bí quyết sống khỏe của nữ tiến sĩ ba lần chiến thắng ung thư

MỹTập luyện 7 ngày/tuần, bỏ bữa sáng và giữ tinh thần tích cực giúp bà Natasha Vita-More ba lần vượt qua ung thư để sống khỏe mạnh.

Ở tuổi 75, tiến sĩ Natasha Vita-More, nhà thiết kế chiến lược người Mỹ trong lĩnh vực nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ con người, đang định nghĩa lại các quy tắc về lão hóa. Với cơ bắp săn chắc, năng lượng dồi dào và trí tuệ minh mẫn, bà là minh chứng cho thấy sức khỏe tối ưu là hoàn toàn có thể ở mọi giai đoạn của cuộc đời. Sau ba lần chiến thắng ung thư và kiểm soát bệnh viêm khớp, bà Natasha theo đuổi một triết lý sống dựa trên kỷ luật và sự kiên cường, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.

Hành trình sức khỏe của Natasha không hề bằng phẳng. Bà vượt qua căn bệnh ung thư bàng quang vào năm 2001, sau đó tiếp tục đối mặt với ung thư da vào năm 2010 và một lần nữa vào năm 2023. Trong một chương trình trên YouTube, nữ tiến sĩ chia sẻ cơ thể lão hóa có thể mang đến những thử thách bất ngờ nhưng bà luôn tập trung làm mọi thứ có thể để phục hồi và giữ gìn sức khỏe. Hiện tại, bà Natasha không còn tế bào ung thư.

Một trong những điều ấn tượng nhất trong câu chuyện của Natasha là thái độ sống tích cực. Bà thừa nhận có lúc suy sụp, thậm chí bật khóc vì xấu hổ khi không thể nâng một đĩa tạ 20 kg do đau vai. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, bà chọn "tiếp tục tiến lên và chấp nhận nó". Bà tin chính tư duy này đã giúp bản thân giữ được sự dẻo dai cả về thể chất lẫn tinh thần.

Với bà Natasha, việc tập luyện là một phần không thể thiếu. Bà tập 7 ngày một tuần, kết hợp giữa Pilates để duy trì sự linh hoạt, tư thế tốt và các bài tập sức mạnh với tạ. "Tập thể dục là yếu tố quan trọng số một đối với tuổi thọ, thậm chí còn hơn cả chế độ ăn uống", bà khẳng định. Song song với thể chất, rèn luyện trí não cũng quan trọng không kém.

Phương pháp ăn uống của nữ tiến sĩ không theo quy tắc cứng nhắc. Bà thường bỏ bữa sáng, dành buổi sáng để suy ngẫm và viết nhật ký. Bữa ăn đầu tiên trong ngày thường tập trung vào protein nạc (cá hồi), chất béo lành mạnh (bơ) và rau củ (cải xoăn, dưa chuột). Dù hiếm khi ăn đường, bà Natasha không từ chối những niềm vui nhỏ như kem hay chocolate, lựa chọn sự điều độ thay vì kiêng khem tuyệt đối. "Cơ thể mỗi người mỗi khác, bạn phải thử nghiệm và lắng nghe", bà lưu ý.

Ngoài ra, bà Natasha cũng không có thói quen dùng thực phẩm chức năng tùy tiện. Sau khi phát hiện thiếu vitamin K qua xét nghiệm tóc, tiến sĩ mới bắt đầu bổ sung phức hợp vitamin B, canxi, vitamin D3, K2 và Omega-3. "Hãy kiểm tra xem cơ thể bạn thực sự cần gì", bà cảnh báo.

Buổi tối của bà trôi qua với niềm vui và tiếng cười khi cùng chồng thưởng thức bữa tối, xem các chương trình giải trí nhẹ nhàng, đôi khi khiêu vũ trong phòng khách. Đối với bà Natasha, tiếng cười và những khoảnh khắc sẻ chia cũng quan trọng cho sự trường thọ không kém gì việc tập luyện hay dinh dưỡng.

