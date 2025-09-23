Bí quyết sống khỏe của bác sĩ 100 tuổi vẫn khám bệnh 3 ngày một tuần

Nhật BảnVới chế độ ăn nhiều rau, giải đố số hàng ngày và chơi piano, bác sĩ Teru Kasamatsu vẫn miệt làm việc, chưa có ý định nghỉ hưu.

Ở tuổi 100, cụ Kasamatsu vẫn đều đặn đến Bệnh viện Kasamatsu ở thành phố Kainan, thăm khám cho bệnh nhân ngoại trú, chủ yếu là những người đã quen thuộc với bà nhiều năm qua. Tại bệnh viện nhìn ra vịnh Wakayama, cụ bà có mái tóc bạc trắng, khoác chiếc áo blouse, mỉm cười hiền hậu trò chuyện với bệnh nhân trong khi xem bệnh án của họ.

"Huyết áp của bác hơi cao một chút", cụ Kasamatsu nói với một bệnh nhân. "Lần sau đến khám, bác nhớ mang theo sổ khám nhé".

Bệnh viện được thành lập từ năm 1909 thì cụ Kasamatsu cũng gắn bó với nơi này gần 80 năm. Phương châm của bác sĩ rất rõ ràng: "Điều quan trọng nhất là lắng nghe những gì bệnh nhân muốn nói".

Hiện tại, bệnh viện do con trai cụ, bác sĩ Satoshi, 68 tuổi, làm giám đốc. Ông cho biết mẹ mình rất giỏi tạo không khí thoải mái để bệnh nhân tin cậy, dễ dàng chia sẻ. "Bà trò chuyện cả những vấn đề nhỏ nhặt, dường như làm vơi đi gánh nặng trong lòng họ", bác sĩ Hitomi, con dâu của cụ Kasamatsu, nói thêm.

Theo thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản cuối năm 2022, trong khoảng 340.000 bác sĩ đang hành nghề, 86 người từ 98 tuổi trở lên.

Bác sĩ Kasamatsu sinh năm 1925 tại nơi ngày nay là thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama, trong gia đình có 5 anh, chị em. Chiến tranh ngày càng leo thang khi cụ đang học trung học. Chứng kiến nhiều phụ nữ mất chồng trong chiến tranh, cha đã khuyên con gái nên học một nghề để tự lập. Nghe lời cha, cụ Kasamatsu đã chọn trở thành bác sĩ.

Tốt nghiệp năm 1948, cụ kết hôn với bác sĩ phẫu thuật Shigeru ở tuổi 24. Khi bác sĩ Shigeru tiếp quản Bệnh viện Kasamatsu từ cha mình, cụ Kasamatsu bắt đầu làm việc tại bệnh viện cùng chồng. Hai vợ chồng cùng nhau điều hành bệnh viện trong khi nuôi dạy ba người con

Bác sĩ Teru Kasamatsu (giữa) đang khám bệnh tại Bệnh viện Kasamatsu ở thành phố Kainan, tỉnh Wakayama, hôm 5/9. Ảnh: The Yomiuri Shimbun

Bác sĩ Kasamatsu nhớ nhiều ngày phải khám tới 120 bệnh nhân, chưa kể những đêm thức trắng để phụ mổ cấp cứu. "Tôi đã làm mọi thứ, từ khám bệnh, kê đơn thuốc cho đến cả kế toán", cụ bà chia sẻ. Khi bệnh viện cần đầu bếp, cụ đã đi học và lấy bằng nấu ăn ở tuổi ngoài 30.

Dù bận rộn và từng phải nhập viện điều trị ung thư, cụ Kasamatsu vẫn làm việc một cách năng nổ. Bác sĩ cho biết bí quyết trường thọ nằm ở chế độ ăn uống và duy trì sự minh mẫn. "Hãy ăn nhiều rau như rau chân vịt, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp để giữ lượng đường trong máu ở mức thấp", cụ bà khuyên.

Sau khi chồng qua đời, cụ hiện sống một mình trong ngôi nhà cạnh bệnh viện và vẫn đi lại mà không cần gậy. Thói quen hàng ngày của cụ Kasamatsu là dành 1-2 giờ giải đố số để ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ. Ngoài ra, bác sĩ còn có sở thích chơi piano, một bộ môn cụ bắt đầu học từ năm 70 tuổi.

Cụ Kasamatsu vẫn tham gia các buổi học hàng tuần và từng biểu diễn bản "Für Elise" của Beethoven trong một buổi độc tấu. Khi có thời gian rảnh, cụ đọc các tài liệu y khoa để cập nhật kiến thức. Bác sĩ Kasamatsu khẳng định chưa có ý định nghỉ hưu. "Tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh", cụ nói.

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 12/9 thông báo số công dân trên 100 tuổi ở nước này đạt 99.763 người tính đến tháng 9, duy trì đà tăng trong 55 năm liên tiếp và là mức cao chưa từng thấy.

Trong số gần 100.000 người trên 100 tuổi ở Nhật, các cụ bà chiếm tới 88%. Người cao tuổi nhất là cụ bà Shigeko Kagawa, 114 tuổi, đến từ ngoại ô thành phố Nara. Người đàn ông cao tuổi nhất là cụ ông Kiyotaka Mizuno, 111 tuổi, đến từ thành phố ven biển Iwata.

Bình Minh (Theo Asia News Network)