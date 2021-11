Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trí Thanh - Phó Trưởng cơ sở 2, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cho biết, những người ngoài 50 tuổi thường kèm theo một số bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp cao, mỡ máu... sức khỏe yếu do tuổi tác đi kèm với thời tiết lạnh có thể làm máu bị vón cục. Điều này dễ hình thành cục máu đông, làm tăng nguy cơ cao bị đột quỵ bất ngờ.

Khi trời bắt đầu mưa nhiều và chuyển lạnh là trong lòng chị Lê Thị Hoài (Hà Tĩnh) lại dâng lên nỗi bất an rất lớn. Mẹ chồng chị năm nay hơn 60 tuổi bị tăng huyết áp, mỡ máu cao, bác sĩ từng nhiều lần cảnh báo về nguy cơ đột quỵ khi mùa lạnh đến. Mặc dù chị chăm sóc bà rất chu đáo nhưng vẫn sợ điều bất trắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Bà tuổi đã cao, ăn uống, vận động ít nên sức đề kháng rất kém.

Mặt khác, theo bài viết đăng trên trang Utica Park Clinic (Mỹ) cho biết, nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra mối quan hệ giữa thời tiết lạnh và tỷ lệ đột quỵ gia tăng. Theo đó, thời tiết lạnh làm cho các mạch máu co lại, làm tăng huyết áp - nguy cơ chính gây đột quỵ. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra máu có xu hướng đặc, dính hơn khi thời tiết lạnh, khiến máu dễ đông hơn. Vào mùa lạnh, độ ẩm cao trong không khí có thể khiến một số người bị mất nước, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Hầu hết các cơn đột quỵ là do đông máu, gây tắc nghẽn mạch máu lên não.

Theo tạp chí News M edica , cơ thể cần cholesterol (mỡ máu) để xây dựng các tế bào khỏe mạnh nhưng quá nhiều có thể dẫn đến các bệnh khác nhau, trong đó có bệnh tim và đột quỵ. Điều này có thể giải thích là do mức cholesterol cao dẫn đến sự tích tụ các chất béo trong mạch máu, khiến máu khó lưu thông qua các động mạch. Từ đó khiến tim không nhận được lượng oxy cần thiết, gây nên cơn nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, có thể do máu không thể lưu thông khiến não không nhận được oxy, dẫn đến đột quỵ.

Bác sĩ Thanh cho biết thêm, đối với những người bị mỡ máu cao, để có thể an toàn, khỏe mạnh vào mùa lạnh thì cần tránh được hai yếu tố nguy hiểm là mỡ máu và cục máu đông.

Theo thống kê của Bệnh viện Lão khoa Trung ương, trung bình số người nhập viện do đột quỵ vào mùa lạnh chiếm 70-80% tổng số bệnh nhân điều trị trong năm. Chính yếu tố bệnh lý, tuổi tác cao kèm với sự biến đổi đột ngột của thời tiết là nguyên nhân khiến tình trạng đột quỵ ở người sau 50 tuổi tăng so với những thời điểm khác trong năm.

Bài viết trên tạp chí Healthline chỉ ra rằng, men gạo đỏ chứa hợp chất monacolin K - thành phần tương tự tìm thấy trong các loại thuốc giảm cholesterol theo toa. Do đó, hàng nghìn năm qua, tại các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản đã sử dụng men gạo đỏ như một phương thuốc thiên nhiên góp phần giảm mức cholesterol, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, hoạt chất monacolin K còn có tác dụng giúp cải thiện chức năng nội mô, tăng tính linh hoạt, khả năng thích ứng của mạch máu. Đây là "chìa khóa" quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe mạch máu, hệ thống tim mạch, phòng nguy cơ đột quỵ.

Ngày nay, để tiện lợi cho người tiêu dùng men gạo đỏ thường được bán dưới dạng thực phẩm bổ sung không kê đơn để giúp kiểm soát cholesterol, cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không phải sản phẩm bổ sung nào cũng đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu. Do đó, người tiêu dùng chỉ nên tin tưởng, lựa chọn những sản phẩm từ các đơn vị sản xuất uy tín, có nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng, đảm bảo về dây chuyền sản xuất, có sự kiểm chứng về chất lượng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nang NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do cục máu đông, nguyên liệu Nhật Bản, giúp cải thiện tình trạng xây xẩm chóng mặt, tê yếu tay chân do thiếu máu não; hỗ trợ làm tan cục máu đông trong lòng mạch, tăng tuần hoàn máu; hỗ trợ phòng bệnh lý liên quan đến cục máu đông do tắc nghẽn mạch máu.

NattoEnzym Red Rice còn hỗ trợ giảm cholesterol máu cho người mỡ máu cao. Sản phẩm của: Công ty CP Dược Hậu Giang - Thành viên Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA).

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3891433

GPQC: 2543/2021/XNQC-ATTP.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice, XNQC số : 3166/2021/XNQC-ATTP, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 12/11/ 2021. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Năm 2021 đánh dấu chặng đường 10 năm NattoEnzym nhận được chứng nhận JNKA.