Tôi líu lưỡi nói tiếng Anh vì không biết chia động từ

Tôi thuộc kha khá từ vựng nhưng mỗi lần nói là ngập ngừng vì sợ sai ngữ pháp.

Tôi năm nay 24 tuổi, đã đi làm được hai năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng nhiều lần cố gắng học tiếng Anh, nhưng đến giờ vẫn cảm thấy bế tắc.

Về từ vựng, tôi có học và nhớ kha khá. Nhưng khi nói, tôi lại bị líu lưỡi, không thể diễn đạt trôi chảy. Lý do là vì trong đầu tôi cứ phải nghĩ xem câu mình sắp nói nên diễn đạt thế nào, dùng thì gì, động từ chia ra sao, có sai ngữ pháp không...

Thành ra, tôi bị chậm nhịp, câu nói bị ngắt quãng, mỗi lần gặp người nước ngoài, tôi muốn bắt chuyện nhưng cứ dừng lại ở: "Hi, How are you, Where are you from?".

Kỹ năng nghe của tôi cũng không tốt. Khi xem phim hay nghe hội thoại thực tế, tôi chỉ hiểu được những câu đơn giản, còn nếu người bản xứ nói nhanh thì gần như tôi bị "đuối", không bắt kịp nội dung.

Với tình trạng hiện tại, tôi không biết nên tiếp cận thế nào cho hiệu quả. Mong nhận được chia sẻ từ những người đã từng gặp khó khăn tương tự nhưng đã vượt qua, hoặc những ai có kinh nghiệm học tiếng Anh thành công. Tôi nên tập trung vào điều gì trước? Làm sao để nói trôi chảy hơn?

Rất mong nhận được sự góp ý, chia sẻ từ mọi người.

Hoàng