Bí quyết không bị sa thải: 3 lần nhảy việc để làm sếp

Từ một người sợ bị sa thải, tôi tự tạo giá trị để đi qua nhiều công ty mà chưa từng thất nghiệp.

Trong bài viết "Gần 70 tuổi nhưng Công ty vẫn chưa muốn cho tôi nghỉ việc" của tôi, có một số bạn bình luận thắc mắc, tôi xin làm rõ hơn: Tôi hoàn toàn không có quan hệ gì với tổng giám đốc công ty.

Công ty đầu tiên tôi làm việc là doanh nghiệp lớn của nhà nước, công ty thứ hai là doanh nghiệp nước ngoài, còn lại là công ty cổ phần, đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tôi thấy nhiều người ở vị trí quản lý bị sa thải và bức xúc, tôi xin được chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Do tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, được những người bà con và bạn bè giúp đỡ để học xong đại học, có việc làm nên lúc nào cũng lo sợ bị sa thải, đặc biệt khi mình làm không đúng chuyên môn đào tạo, vì vậy phải không cho phép mình sao nhãng trong công việc.

Dù tôi được đánh giá cao nhưng với chuyên môn đào tạo khác nên tôi thấy không có khả năng thăng chức, tôi phải tìm cách làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài và đã mạnh dạn ra đi, mặc cho các cấp quản lý tìm cách giữ lại.

Ở doanh nghiệp nước ngoài, tôi đã lọt qua phỏng vấn dễ dàng về chuyên môn tôi đã tự học phù hợp với doanh nghiệp. Sau một thời gian tôi được nâng cấp ở vị trí quản lý sản xuất và giải quyết khiếu nại khách hàng.

Có lần giám đốc cử tôi đi ăn trưa với khách, đưa số tiền lớn, tôi chỉ dùng hết 30%, tôi gởi trả tiền thừa cho công ty, giám đốc ngạc nhiên và hỏi tôi sao ít vậy, tôi trả lời như vậy là đủ rồi. Khi giải quyết khiếu nại khách hàng, tôi luôn giữ uy tín công ty và quyền lợi khách hàng, được đánh giá cao.

Công ty không có kế hoạch mở rộng nên tôi phải tìm cơ hội khác và ra đi theo đúng luật lao động, đào tạo người thay thế và cam kết sẽ giúp đỡ nếu cần, công ty tổ chức liên hoan, tặng quà.

Ở công ty mới, ngành nghề hoàn toàn khác, tôi giữ vị trí quản lý cấp trung, luôn được cấp trên tin tưởng, thu nhập ổn định, chế độ khen thưởng hấp dẫn. Tôi quản lý hai cơ sở với quyền hạn khá lớn.

Khi hàng hóa nhà cung cấp gặp vấn đề, tôi yêu cầu phải đền bù thiệt hại cho công ty, nhà cung cấp tìm cách thuyết phục tôi bỏ qua nhưng không bao giờ tôi chấp nhận.

Khi mua thiết bị, nhà cung cấp muốn gởi hoa hồng, tôi yêu cầu đưa vào giá. Tôi muốn phấn đấu lên vị trí cấp cao để cải thiện thu nhập mà ở đây mình không có cơ hội và ra đi. Khi tôi nộp đơn xin nghỉ, lãnh đạo gặp và hứa đáp ứng nhu cầu của tôi, nhưng tôi từ chối vì tôi đã nhận lời đơn vị mới với mức thu nhập tăng 2,5 lần.

Để giúp đơn vị cũ, thay vì nộp đơn sau 45 ngày thì nghỉ, tôi ở lại 4 tháng rưỡi để đào tạo, bổ nhiệm hai người mới xong tôi mới rời đi. Tôi có báo đơn vị mới về thời gian nhận việc, họ đồng ý và đánh giá rất cao hành động của tôi. Tôi đến đơn vị mới với ngành nghề khác, vị trí quan trọng, có xe riêng đưa đón chế độ cao hơn khi trao đổi hợp đồng, không có thử việc.

Tôi được chủ động tự hoạch định kế hoạch làm việc của mình. Tôi đã làm việc ở đây cho khi tôi nghỉ làm.

Ở vị trí của tôi, nhiều đơn vị dịch vụ cho công ty cuối năm hoặc Trung thu thường tặng quà cho tôi, tất cả quà tặng tôi không nhận mà chuyển cho thư ký tổng giám đốc, sau đó tổng giám đốc lại chuyển cho tôi để chia cho nhân viên, phần tôi thì tổng giám đốc có quà riêng.

Nhiều nhà cung cấp xin địa chỉ nhà gởi quà, tôi từ chối. Tôi không uống được rượu bia, không hút thuốc, với cafe và trà có thì uống, không có cũng không sao. Với tôi, ăn uống yêu cầu cao nhất là sạch sẽ.

Để không bị công ty đào thải thì chúng ta phải luôn làm mới kiến thức quản lý, đừng bao giờ nghĩ rằng mình là "của hiếm" và giữ được vị trí đó ở công ty, mình phải thăng tiến, phải tăng thu nhập từ năng lực của mình, cũng là tạo cơ hội cho cấp dưới.

Thay đổi công việc thành công khi mình đang làm rất tốt công việc hiện tại và khát vọng ở vị trí cao hơn, còn những người tìm công ty mới ở cùng vị trí hoặc đang thất nghiệp tìm việc thì sẽ bị "dìm hàng" và chấp nhận thử thách ở vị trí thấp hơn để nhà tuyển dụng thẩm định lại năng lực, nếu là người có năng lực thật sự, thì đừng ngại việc này.

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp, nhiều ngành nghề và nhiều cơ hội làm việc, nếu ai làm được như vậy, sẽ không bao giờ thất nghiệp hoặc bị sa thải, cuộc sống sẽ ổn định. Tôi luôn biết ơn những đơn vị tôi đã từng làm việc, nhờ họ cho tôi được làm việc và phát triển.

Nguyen Thai Hung